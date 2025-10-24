Inter tem 10 jogadores revelados pela base entre os relacionados para a partida contra o Fluminense; veja quem são

Victor Gabriel, Luis Otávio, Vitinho e Ronaldo (D) durante deslocamento para o treinamento desta manhã. Geison Lisboa / Agência RBS

Dos 25 jogadores relacionados para o confronto do Inter com o Fluminense, neste sábado (25), no Maracanã, 10 atletas são formados nas categorias de base do clube. O lateral-esquerdo Pablo e o zagueiro Pedro Kauã foram convocados de última hora.

A medida se fez necessária por conta dos diversos desfalques que Ramón Díaz tem para o jogo contra os cariocas. Sem Bernabei, suspenso, e com Aguirre, Vitão, Alan Rodríguez, Richard e Rochet no departamento médico, o grupo precisou ser completado com jogadores jovens.

Alguns desses atletas já são presenças constantes no grupo profissional e até mesmo no time titular. O goleiro Anthoni, o zagueiro Victor Gabriel, o meia Gustavo Prado e o centroavante Ricardo Mathias, em diferentes momentos da temporada, já iniciaram partidas pelo Inter.

Luis Otávio, de 19 anos, chegou a receber oportunidades como titular ainda sob o comando de Roger Machado. Com a chegada de Ramón Díaz, o volante parece se firmar como peça importante na primeira função do meio-campo.

Raykkonen

Quem também começa a ganhar mais espaço no elenco principal é Raykkonen. O atacante de 1m87cm e apenas 17 anos vem ganhando oportunidades e aumentando a concorrência com Ricardo Mathias por uma vaga no ataque.

Goleiro

Na ausência de Rochet, o goleiro Kauan Jesus, quarto na hierarquia da posição, foi convocado para participar dos dois treinamentos do Inter no Rio de Janeiro antes da partida contra o Fluminense. Aos 22 anos e com 1m92cm, Kauan ainda não atuou na temporada.

Ganês

Outro que aguarda a primeira chance entre os profissionais é o ganês Benjamin Arhin. Da geração 2006, o volante foi convocado pela primeira vez para integrar o elenco principal. Na partida contra o Bahia, Benjamin chegou a ficar no banco de reservas.

Outros nomes da lista

Completam a lista de jovens da base o lateral-esquerdo Pablo, de 19 anos, que já soma duas participações como titular — ambas no Gauchão, contra o Guarany de Bagé e o Brasil de Pelotas — e o zagueiro Pedro Kauã, conhecido como PK, presença frequente nos treinamentos do grupo principal e que já figurou entre os suplentes.

Vale destacar que outro jovem havia sido convocado para as viagens a Salvador e ao Rio de Janeiro. O lateral-esquerdo Alisson, de 17 anos, fez sua estreia na derrota para o Bahia, quando acabou expulso no segundo tempo. Por esse motivo, inclusive, Pablo foi chamado de última hora.

Como apenas 23 atletas podem ser relacionados para cada partida, a comissão técnica precisará cortar dois jogadores do banco de reservas. O goleiro Kauan Jesus será um deles.

