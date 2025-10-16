Inter sofre três gols pela oitava vez no ano e supera marca negativa de uma década

Ao perder por 3 a 1 para o Mirassol, nesta quarta-feira (15), o Inter atingiu uma perigosa marca negativa. Em 2025, o Colorado já soma oito jogos em que sofreu pelo menos três gols.
Os números defensivos preocupam. Com 41 gols sofridos em 27 jogos, a equipe gaúcha já tem a quinta pior defesa do Brasileirão, atrás apenas dos times do Z-4.
Em 2025, o Inter sofreu três ou mais gols nos seguintes jogos: Atlético Nacional 3 x 1 Inter; Inter 3 x 3 Nacional; Corinthians 4 x 2 Inter; Botafogo 4 x 0 Inter; Inter 1 x 3 Flamengo; Palmeiras 4 x 0 Inter; Inter 2 x 3 Grêmio; e Mirassol 3 x 1 Inter.
Desde 2015, nunca havia acontecido de o Colorado ser vazado tanto em tantas partidas. Mesmo em 2016, ano do rebaixamento, a equipe gaúcha sofreu três gols ou mais em apenas quatro jogos.
O último ano em que o Inter teve uma estatística pior que a atual neste quesito foi em 2015, quando sofreu três ou mais gols em 10 partidas.
Por isso, estancar os problemas defensivos é uma prioridade do técnico Ramón Díaz e do auxiliar Emiliano Díaz.
Confira os jogos em que o Inter sofreu três gols ou mais nos últimos dez anos:
2025 (8 jogos)
- Atlético Nacional 3 x 1 Inter
- Inter 3 x 3 Nacional
- Corinthians 4 x 2 Inter
- Botafogo 4 x 0 Inter
- Inter 1 x 3 Flamengo
- Palmeiras 4 x 0 Inter
- Inter 2 x 3 Grêmio
- Mirassol 3 x 1 Inter
2024 (2 jogos)
- Flamengo 3 x 2 Inter
- Fortaleza 3 x 0 Inter
2023 (4 jogos)
- Grêmio 3 x 1 Inter
- Botafogo 3 x 1 Inter
- Inter 3 x 4 Coritiba
- Palmeiras 3 x 0 Inter
2022 (6 jogos)
- Fortaleza 3 x 0 Inter
- Inter 3 x 3 São Paulo
- Inter 2 x 3 Botafogo
- Inter 0 x 3 Grêmio
- São José 3 x 2 Inter
- Ypiranga 3 x 1 Inter
2021 (2 jogos)
- Inter 1 x 3 Vitória
- Fortaleza 5 x 1 Inter
2020 (3 jogos)
- Sport 3 x 5 Inter
- Inter 4 x 3 America de Cali
- São Luiz 3 x 4 Inter
2019 (1 jogo)
- Flamengo 3 x 1 Inter
2018 (1 jogos)
- Grêmio 3 x 0 Inter
2017 (0)
- -
2016 (4 jogos)
- Atlético-MG 3 x 1 Inter
- Cruzeiro 4 x 2 Inter
- Inter 2 x 3 Botafogo
- Figueirense 3 x 2 Inter
2015 (10 jogos)
- Palmeiras 3 x 2 Inter
- Santos 3 x 1 Inter
- Avaí 3 x 0 Inter
- Grêmio 5 x 0 Inter
- Tigres 3 x 1 Inter
- Inter 1 x 3 Atlético-MG
- Sport 3 x 0 Inter
- Athletico-PR 3 x 0 Inter
- The Strongest 3 x 1 Inter
- Inter 4 x 4 São José
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.