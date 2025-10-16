Inter sofre três gols pela oitava vez no ano e supera marca negativa de uma década

Inter perdeu por 3 a 1 para o Mirassol na 28ª rodada do Brasileirão. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Ao perder por 3 a 1 para o Mirassol, nesta quarta-feira (15), o Inter atingiu uma perigosa marca negativa. Em 2025, o Colorado já soma oito jogos em que sofreu pelo menos três gols.

Os números defensivos preocupam. Com 41 gols sofridos em 27 jogos, a equipe gaúcha já tem a quinta pior defesa do Brasileirão, atrás apenas dos times do Z-4.

Em 2025, o Inter sofreu três ou mais gols nos seguintes jogos: Atlético Nacional 3 x 1 Inter; Inter 3 x 3 Nacional; Corinthians 4 x 2 Inter; Botafogo 4 x 0 Inter; Inter 1 x 3 Flamengo; Palmeiras 4 x 0 Inter; Inter 2 x 3 Grêmio; e Mirassol 3 x 1 Inter.

Desde 2015, nunca havia acontecido de o Colorado ser vazado tanto em tantas partidas. Mesmo em 2016, ano do rebaixamento, a equipe gaúcha sofreu três gols ou mais em apenas quatro jogos.

O último ano em que o Inter teve uma estatística pior que a atual neste quesito foi em 2015, quando sofreu três ou mais gols em 10 partidas.

Por isso, estancar os problemas defensivos é uma prioridade do técnico Ramón Díaz e do auxiliar Emiliano Díaz.

Confira os jogos em que o Inter sofreu três gols ou mais nos últimos dez anos:

2025 (8 jogos)

Atlético Nacional 3 x 1 Inter

Inter 3 x 3 Nacional

Corinthians 4 x 2 Inter

Botafogo 4 x 0 Inter

Inter 1 x 3 Flamengo

Palmeiras 4 x 0 Inter

Inter 2 x 3 Grêmio

Mirassol 3 x 1 Inter

2024 (2 jogos)

Flamengo 3 x 2 Inter

Fortaleza 3 x 0 Inter

2023 (4 jogos)

Grêmio 3 x 1 Inter

Botafogo 3 x 1 Inter

Inter 3 x 4 Coritiba

Palmeiras 3 x 0 Inter

2022 (6 jogos)

Fortaleza 3 x 0 Inter

Inter 3 x 3 São Paulo

Inter 2 x 3 Botafogo

Inter 0 x 3 Grêmio

São José 3 x 2 Inter

Ypiranga 3 x 1 Inter

2021 (2 jogos)

Inter 1 x 3 Vitória

Fortaleza 5 x 1 Inter

2020 (3 jogos)

Sport 3 x 5 Inter

Inter 4 x 3 America de Cali

São Luiz 3 x 4 Inter

2019 (1 jogo)

Flamengo 3 x 1 Inter

2018 (1 jogos)

Grêmio 3 x 0 Inter

2017 (0)

-

2016 (4 jogos)

Atlético-MG 3 x 1 Inter

Cruzeiro 4 x 2 Inter

Inter 2 x 3 Botafogo

Figueirense 3 x 2 Inter

2015 (10 jogos)

Palmeiras 3 x 2 Inter

Santos 3 x 1 Inter

Avaí 3 x 0 Inter

Grêmio 5 x 0 Inter

Tigres 3 x 1 Inter

Inter 1 x 3 Atlético-MG

Sport 3 x 0 Inter

Athletico-PR 3 x 0 Inter

The Strongest 3 x 1 Inter

Inter 4 x 4 São José