Inter relaciona jovem ganês da base para jogo contra o Bahia

A delegação do Inter que viaja a Salvador para o jogo desta quarta (22), contra o Bahia, tem uma novidade das divisões de base. O volante Benjamin Arhin, 19 anos, natural de Gana, foi relacionado pelo técnico Ramón Díaz e ficará no banco pela primeira vez em uma partida do profissional.
Contratado em setembro de 2024 do Dansoman Wise FC, de Gana, para o time sub-20, o jovem africano aprovou e, em fevereiro deste ano, foi comprado pelo clube por 200 mil euros (R$ 1,2 milhão).
Três volantes?
Volante de contenção, Benjamin vem se destacando nos jogos do sub-20 e, por isso, foi chamado recentemente por Ramon Díaz para completar os treinos. Nesta segunda (20), o garoto foi avisado de que estava convocado para a viagem a Salvador.
A presença do ganês pode ser um indício de que o Colorado atuará com três volantes na partida contra o Bahia, com Bruno Gomes, Thiago Maia e Bruno Henrique ou Luis Otávio reforçando o setor.
Provável time
O provável time colorado tem: Ivan; Vitao, Mercado e Juninho; Alan Benítez, Bruno Gomes, Thiago Maia, Bruno Henrique (Luis Otávio) e Bernabei; Vitinho e Rafael Borré.
Inter e Bahia enfrentam-se nesta terça (21), às 19h, na Fonte Nova.