Inter projeta 20 mil torcedores no Beira-Rio contra o Sport neste domingo

O Inter deverá ter o apoio de cerca de 20 mil pessoas no Beira-Rio, neste domingo (19), às 18h30min, contra o Sport, pelo Brasileirão. O confronto é tratado como importante para iniciar uma recuperação na competição. O clube fez promoções para levar um público superior ao estádio.

A venda ocorre desde o começo da semana para sócios e desde a última sexta-feira (17) para não associados. Algumas modalidades como Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso têm acesso gratuito. Sócios Cadeira Locada, Colorado Titular (Carteira Vermelha), Parque Check-In e Patrimonial Clube podem levar um acompanhante de graça.

Torcedores em geral podem comprar ingressos com valores de R$20, R$40 e R$70, dependendo da posição escolhida no estádio. Mesmo com as promoções, o cálculo realizado pela direção estima cerca de 20 mil torcedores, por enquanto, no Beira-Rio.

Há esperanças que nas próximas horas, tanto pelo preço, como facilidades, mais colorados decidam comparecer ao local para apoiar a equipe na "final", como é tratada a partida pela comissão técnica. O enfrentamento diante do lanterna é animicamente considerado fundamental para embalar o Inter para conseguir uma boa colocação no final do Brasileirão. Faltam 11 rodadas para o término da temporada.

Confira os descontos para Inter x Sport

Sócios e sócias Cadeira Locada, Colorado Titular (Carteira Vermelha), Parque Check-In e Patrimonial Clube: ingresso gratuito para acompanhante

Sócios e sócias Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso: acesso liberado ao Beira-Rio mediante compra de ingresso gratuito no Mundo Colorado e entrada para acompanhante por R$ 20

ao Beira-Rio mediante compra de ingresso gratuito no Mundo Colorado Não sócios: ingresso por R$ 20 nos portões 2, 3 e 7, por R$ 40 nos portões 4, 6 e 8 e R$ 70 nos setores de Área Livre na Superior.

