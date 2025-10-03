Inter pode ter desfalques contra o Mirassol após convocação para a seleção colombiana

Borré e Carbonero podem não jogar contra o Mirassol. Duda Fortes / Agencia RBS

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a seleção colombiana vai utilizar a próxima data Fifa para realizar testes visando o Mundial. Nesta sexta-feira (3), o técnico Néstor Lorenzo anunciou os convocados para os amistosos contra México e Canadá, e dois atacantes titulares do time de Ramón Díaz voltam a ser chamados para defender a Colômbia.

Estão na lista Carbonero e Borré. Ausentes nas últimas convocações, estarão à disposição para os amistosos que acontecerão nos Estados Unidos, nos dias 11 e 14 de outubro.

Além de desfalcarem os treinamentos do Inter durante o período de data Fifa, Carbonero e Borré correm o risco de ficarem fora do duelo contra o Mirassol, na retomada do Brasileirão, no interior de São Paulo. A tendência, inclusive, é que não estejam disponíveis, já que a partida está marcada para o dia seguinte ao último amistoso da Colômbia.

No dia 14 de outubro, em Nova Jersey, os colombianos enfrentam o Canadá. No dia 15, às 20h, o Inter encara o Mirassol pelo Brasileirão.

As presenças de Carbonero e Borré estão confirmadas no jogo deste sábado (4), às 18h30min, no Beira-Rio, contra o Botafogo. Após o confronto com os cariocas, ambos serão liberados para se apresentarem à seleção colombiana.

