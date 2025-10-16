Inter perde para o Mirassol e sofre primeira derrota com Ramón Díaz

Faltou ataque, faltou defesa e faltou goleiro. Na volta após uma semana e meia de pausa para a data Fifa, o Inter foi atropelado pelo Mirassol em uma noite muito ruim do time de Ramón Díaz como um todo e de Anthoni em especial.
O 3 a 1, com gol de Thiago Maia para os gaúchos, mantém o Colorado na 15ª posição após 27 jogos no Brasileirão, com 32 pontos.
Sem os atacantes colombianos Borré e Carbonero, que estavam a serviço de sua seleção na data Fifa, Ramón Díaz escalou Óscar Romero como atacante, repetindo a ideia apresentada no jogo-treino contra o Gaúcho. Ele formou dupla com Vitinho, enquanto Alan Patrick ficou solto na frente. O trio de zaga foi composto por Vitão, Mercado e Victor Gabriel.
O Mirassol começou a partida tentando aproveitar a empolgação do fator local. Danielzinho, antes do primeiro minuto, entrou sozinho na área e chutou para fora. O lance foi anulado por impedimento. Pouco depois, uma sequência de escanteios exigiu atenção da zaga, inclusive em um lance em que Anthoni não conseguiu cortar.
A primeira chegada do Inter foi aos 18 minutos. Em uma bela jogada ensaiada de falta, Alan Patrick encontrou Vitinho, que alçou para a área. Victor Gabriel apareceu sozinho, mas errou em bola.
Aos 22 minutos, o Inter fez força para levar o gol. E conseguiu. A começar por ceder um escanteio estando com a bola dominada. A cobrança foi rasteira, Neto Moura conseguiu desviar e Anthoni, ao tentar espalmar para algum lugar, jogou contra: 1 a 0.
O Mirassol levou perigo novamente aos 29. Tabelando pela esquerda, Danielzinho e Alesson tabelaram, e a conclusão do atacante foi bloqueada por Vitão.
Falha de goleiro de um lado, falha de goleiro do outro. Aos 38 minutos, Alan Patrick cobrou uma falta da entrada da área, Alex Muralha espalmou para o meio e Thiago Maia, sozinho, apenas escorou para a rede: 1 a 1.
Aos 46, Reinaldo fez um cruzamento enviesado, perigoso, no segundo pau. Alesson ganhou de Victor Gabriel e concluiu na rede pelo lado de fora.
Ainda nos acréscimos, Daniel Borges cruzou, Alesson desviou no primeiro pau, Cristian cabeceou e Anthoni espalmou para fora. Aos 50, deu tempo para o Mirassol fazer o segundo. Reinaldo recebeu após o rebote do escanteio, passou por Bruno Henrique como se nada fosse, entrou na área e bateu direto, quase da linha de fundo. Anthoni tinha deixado o canto aberto: 2 a 1 e intervalo.
Segundo tempo
No vestiário, Ramón Díaz mexeu no time. E no esquema. Ele tirou o zagueiro Victor Gabriel e colocou o atacante Ricardo Mathias. A equipe voltava a ter linha de quatro na defesa.
Foi o Mirassol quem voltou levando perigo. Após cruzamento de Cristian, Alesson cabeceou e a bola bateu em Bernabei, impedindo de chegar ao gol.
Até porque qualquer chute entrava. Aos quatro, a bola foi lançada às costas de Bernabei, exatamente como acontecia em todos os jogos anteriores. Negueba recebeu, trouxe para dentro, chutou e Anthoni não alcançou novamente: 3 a 1.
Sem reação, o técnico colorado mexeu na equipe novamente. Ele trocou Bruno Henrique e Romero por Bruno Gomes e Bruno Tabata.
O panorama seguia inalterado. Aos 16, Reinaldo cruzou da esquerda e Cristian não alcançou por centímetros para cabecear.
Aos 24, Ramón Díaz fez mais duas trocas. Saíram Thiago Maia e Vitão, entraram Alan Rodríguez e Clayton Sampaio.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Levou quase meia hora para o Inter voltar a chutar a gol. Alan Rodríguez roubou a bola na entrada da área, Bernabei abriu espaço e o uruguaio, de dentro da área, pegou mal e atrasou para Alex Muralha.
Sem força para atacar, o Inter não conseguia reagir. Até conseguiu fazer um gol, mas Alan Patrick estava claramente impedido, e o lance foi anulado no campo.
Para evitar retornar ao lugar perigoso da tabela, terá de vencer o Sport no domingo (19), no Beira-Rio. A volta dos jogos deu saudade da Data Fifa para os colorados.
Confira a entrevista coletiva de Ramón e Emiliano Díaz:
Brasileirão — 28ª rodada — 15/10/2025
Mirassol (3)
Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan, 31'/2ºT); Neto Moura, Danielzinho, Gabriel (Cristian, 13'/1ºT) e Guilherme (Shaylon, 21'/2ºT); Negueba (Carlos Eduardo, 21'/2ºT) e Alesson (Chico Kim, 31'/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes
Inter (1)
Anthoni; Vitão (Clayton Sampaio, 24'/2ºT), Mercado e Victor Gabriel (Ricardo Mathias, int.); Aguirre, Thiago Maia (Alan Rodríguez, 24'/2ºT), Bruno Henrique (Bruno Gomes, 9'/2ºT), Alan Patrick e Bernabei; Romero (Bruno Tabata, 9'/2ºT) e Vitinho. Técnico: Ramón Díaz
Gol: Neto Moura, aos 22, Thiago Maia, aos 38, Reinaldo, aos 50 minutos do 1º tempo; Negueba, aos 4 minutos do 2º tempo
Cartão amarelo: Guilherme, Negueba, Muralha; Romero, Bernabei
Local: Estádio Maião, Mirassol
Público: 5.072
Renda: R$ 147.920
Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Gizeli Casaril (SC). VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
Próximo jogo
Brasileirão — 29ª rodada
19/10/2025 — 18h30min
Beira-Rio
Inter x Sport
