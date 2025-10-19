Inter oferece ingresso gratuito para todos os sócios na partida contra o Sport

O Inter entra em campo na noite deste domingo (19), às 18h30, contra o Sport, no Beira-Rio. Em busca de três pontos, o clube aposta no apoio da torcida. Por isso, a direção lançou promoção de ingressos gratuitos para todos os sócios. A expectativa de público é de cerca de 20 mil torcedores.
Todas as modalidades associativas terão acesso gratuito ao Estádio Beira-Rio na partida contra os pernambucanos.
Além disso, os sócios Cadeira Locada, Colorado Titular (Carteira Vermelha), Parque Check-In e Patrimonial Clube poderão fornecer entrada gratuita para um acompanhante.
Os não-sócios também contam com valores promocionais. Os bilhetes custam R$ 20 para acesso pelos portões 2, 3 e 7.
As entradas estão disponíveis no site mundocolorado.com.br. Vale lembrar que é obrigatório o cadastramento facial para todos os setores do estádio.
Inter e Sport se enfrentam às 18h30 deste domingo (19), no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão.
O Colorado ocupa a 15ª colocação, com 32 pontos conquistados, enquanto o adversário é o lanterna da competição.
