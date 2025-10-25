Inter não segura pressão, perde para o Fluminense e continua próximo do Z-4

Mais um jogo fora de casa, mais uma derrota. Ao perder para o Fluminense, no Maracanã, por 1 a 0, o sábado (25) do Inter só não foi terrível porque o Vitória, adversário direto na luta contra o rebaixamento, perdeu em casa para o Corinthians e manteve em quatro pontos a distância da equipe de Ramón Díaz para o Z-4. No final de semana que vem, o Colorado terá de vencer o Atlético-MG no Beira-Rio para evitar riscos.

As voltas de Alan Patrick e Carbonero, somadas as ausências de Vitão, Aguirre e Bernabei, obrigaram Ramón Díaz a voltar para o 4-4-2. Sem os laterais argentinos, não havia razão para manter três zagueiros.

Assim, o técnico optou por devolver Bruno Gomes para o lado direito da defesa e escalar um trio no meio com Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Henrique. Vitinho foi o escolhido para formar dupla com o colombiano.

Primeiro tempo de resistência

No primeiro minuto de jogo, o Flu esteve perto de abrir o placar. Canobbio recebeu às costas da defesa pela direita e cruzou. John Kennedy antecipou-se à defesa e bateu. Ivan salvou e a bola pegou no travessão.

No segundo minuto, em cobrança de escanteio, a zaga colorada não afastou e Serna encheu o pé, à queima-roupa. O goleiro colorado fez um milagre e evitou o gol.

No quarto minuto, mais uma grande defesa. Serna, novamente, tentou da entrada da área, e Ivan saltou para impedir que a bola fosse para a rede.

A pressão dos donos da casa diminuiu, mas o Inter não fazia mais do que resistir. Especialmente graças a Ivan. O goleiro precisou intervir mais duas vezes, em duas conclusões de John Kennedy, para salvar o time.

Aos 32, Ivan não teve de trabalhar. A trave o fez por ele. Thiago Silva fez um lançamento às costas da defesa, Samuel Xavier ajeitou para o meio e Acosta encheu o pé, carimbando o poste.

A curiosidade é que, no lance seguinte, o Inter deixou de abrir o placar. Alan Patrick recebeu pela esquerda, trouxe para o meio e encontrou Bruno Henrique. O chute foi travado no meio do caminho e a bola se apresentou para Vitinho, sozinho. Mas o atacante se desequilibrou e chutou todo torto, para fora, com o goleiro deitado.

Até o intervalo, o panorama foi idêntico ao resto do primeiro tempo. O Fluminense pressionou, o Inter resistiu. E o placar permaneceu 0 a 0.

Leia Mais Fluminense 1x0 Inter: veja o gol e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Mudanças táticas e gol sofrido

Ramón Díaz fez três trocas no vestiário. Ele tirou Bruno Henrique, Thiago Maia e Victor Gabriel para colocar Clayton Sampaio, Alan Benítez e Borré. Com isso, a equipe voltou para o 3-5-2, com Clayton, Mercado e Juninho na zaga, Vitinho na ala esquerda, Benítez na direita, Bruno Gomes no meio e Borré no ataque.

Demorou sete minutos, desta vez, para o Fluminense levar perigo. Lucho Acosta carregou pelo meio, foi desarmado e Hércules pegou a sobra. Seu chute tirou tinta da trave.

A resposta do Inter veio no minuto seguinte. Carbonero conduziu, ganhou de Ignácio, entrou na área e cruzou, Fábio salvou com o pé.

Aos 16 minutos, quando o Inter parecia estar mais dentro do jogo, veio o gol do Fluminense. Como sempre encontrando espaços na defesa, pelo miolo, a bola chegou a Samuel Xavier. O lateral entrou na área e bateu de pé esquerdo, Ivan ainda raspou, mas dessa vez não teve jeito: 1 a 0.

Sem achar resposta para reagir, Ramón Díaz fez suas últimas trocas. Novamente, desmanchou o 3-5-2 e voltou para uma linha de quatro na defesa. Para isso colocou Ronaldo e Pablo e tirou Bruno Gomes e Pablo, lateral-esquerdo da base.

Leia Mais Veja o que Alan Benítez disse após a derrota do Inter para o Fluminense

O jogo diminuiu o ritmo, seguindo exatamente como o Fluminense queria. E toda vez que atacava o time de Zubeldía levava perigo. Aos 42, deixou de matar. Serna entrou sozinho pela direita e errou o passe para Cano, que teria apenas que empurrar para o gol vazio.

O Fluminense controlou as ações, segurou o resultado. E o Inter, mais uma vez, terá de fazer Copa do Mundo no Beira-Rio para manter distância segura do Z-4.

Veja a coletiva de imprensa de Ramón Díaz na íntegra

Brasileirão — 30ª rodada — 25/10/2025

Fluminense (1)

Fábio; Samuel Xavier (Guga, 34'/2ºT), Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules, Bernal (Otávio, 34'/2ºT) e Lucho Acosta (Lima, 34'/2ºT); Kevin Serna, Canobbio (Keno, 44'/2ºT) e John Kennedy (Cano, 34'/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

Inter (0)

Ivan; Bruno Gomes (Pablo, 26'/2ºT), Mercado (Ronaldo, 26'/2ºT), Juninho e Victor Gabriel (Clayton Sampaio, int.); Luis Otávio, Thiago Maia (Alan Benítez, int.), Bruno Henrique (Borré, int.) e Alan Patrick; Carbonero e Vitinho. Técnico: Ramón Díaz.

Gol: Samuel Xavier (F), aos 16 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Juninho, Alan Patrick (I)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro. VAR: Thiago Duarte Peixoto (quarteto paulista).

Próximo jogo

Brasileirão — 31ª rodada

2/11/2025 — 18h30min

Beira-Rio

Inter x Atlético-MG