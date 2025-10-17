Inter não identifica lesão em zagueiro, mas presença contra o Sport é incerta

Zagueiro participou de parte do treino desta sexta-feira (17). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O zagueiro Vitão, que acusou dores na virilha contra o Mirassol, não teve lesão diagnosticada pelo Inter. Mesmo assim, o clube aguarda reavaliação física neste sábado (18), véspera da partida contra o Sport, para confirmar a escalação.

Não houve indicação de equipe titular nos dois treinamentos realizados até aqui para o confronto de domingo (19). A reapresentação do plantel, após a volta do interior paulista, ocorreu na tarde quinta-feira (16). Os trabalhos focaram na recuperação física dos principais atletas.

Nesta sexta-feira (17), os jogadores participaram de sessão técnica nos gramados do CT Parque Gigante. Vitão participou de parte do treinamento, liberado pelo departamento médico, pois não teve lesão diagnosticada.

Entretanto, ele seguirá em avaliação para evitar agravar o desconforto, como é tratado internamente. O zagueiro, caso seja liberado, no treino deste sábado, deverá ser mantido entre os titulares.

Desfalque e retorno

Além da espera por Vitão, o Inter vive outra situação na zaga. Victor Gabriel, que pertence ao Sport, não entrará em campo. Por outro lado, Juninho, recuperado de lesão na coxa direita, tende a ser relacionado.

A equipe não chegou a ser indicada pela comissão técnica, segundo apurou Zero Hora. Além da zaga, o esquema tático poderá ser modificado.

Carbonero, Alan Rodríguez e Borré podem ganhar espaço. A principal indefinição está no gol. Após falhas de Anthoni, Ivan pode ganhar uma chance.

A indicação do time ocorrerá na sessão de sábado à tarde, a última antes da partida, marcada para domingo (19), às 18h30min, no Beira-Rio, contra o Sport.