Inter muda estilo da preparação física e quer time mais intenso após a data Fifa

Aumentar a intensidade do time é uma prioridade do Inter. A nova comissão técnica, liderada por Ramón Díaz, mudou o estilo da preparação física e avalia internamente que os jogadores estão sentindo cansaço na parte final dos jogos.

A ideia é corrigir o problema durante a pausa para a data Fifa, logo após o jogo de sábado (4), contra o Botafogo.

Conforme apurado por Zero Hora, a dificuldade física constatada não significa que haja uma crítica interna ao trabalho do preparador anterior, Paulo Paixão. A avaliação é de que os atletas precisam se adaptar a uma mudança de metodologia.

O novo profissional responsável pela pasta, Diego Pereira, adota um método diferente e exige nos treinos mais intensidade dos atletas, em alinhamento com o que pede o modelo de jogo de Ramón Díaz.

Nova metodologia

Após o empate com o Corinthians, na quarta (1º), o volante Bruno Henrique falou abertamente sobre o tema, especialmente a necessidade de a equipe se adaptar às mudanças implementadas.

— Estamos com uma metodologia nova de trabalho, a nossa intensidade de jogo é muito alta. Claro que faltam alguns detalhes que precisamos arrumar no encaixe de marcação. Mas, principalmente neste início de trabalho, nós vamos correr "errado". Vamos melhorar isso para que a gente possa correr certo e jogar mais com a bola —declarou o jogador.

A avaliação do meio-campista é de que, pelo pouco tempo de trabalho, o time ainda não está adaptado ao modelo de Ramón Díaz, o que aumenta o desgaste físico. Porém, de acordo com o atleta, o preparo físico irá melhorar ao longo do tempo.

— Quando tivermos mais com a bola e mais encaixado, a gente poderá correr menos. E isso vai demonstrar que a gente está melhor fisicamente — completou.

Perguntando sobre o preparo físico do time após o jogo contra o Corinthians, o auxiliar Emiliano Díaz esquivou-se e pediu para não ser questionado mais sobre o tema.

— Para nós, falar disso seria tirar a nossa responsabilidade. Se está mal fisicamente ou não, jamais iria dizer aqui, porque a responsabilidade é nossa de dar a volta por cima. Seria muito fácil para nós falarmos que estamos mal fisicamente. Não vamos falar de passado. Temos que resolver. Não nos perguntem mais sobre o físico — pediu.

Fontes relataram a Zero Hora que o novo preparador, Diego Pereira, diminuiu a quantidade de exercício de força e vem priorizando a velocidade e a intensidade, umas das características consideradas mais importantes na estratégia traçada pela nova comissão técnica.

— Seguramente vamos ser mais intensos — declarou Ramón Díaz, logo após a estreia, contra o Juventude, no último sábado (27).