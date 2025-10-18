Inter monitora situação de executivo do Corinthians

Fabinho Soldado (E) participou da contratação de Depay (D) Corinthians / Divulgação

Envolvido com a disputa do Brasileirão, o Inter observa o mercado prospectando a temporada de 2026. Além de reforços para o plantel, a direção monitora um velho sonho antigo para o departamento de Futebol: Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians. Ele já foi tentado duas vezes para reforçar o clube e poderá ficar livre em dezembro.

Ex-volante, campeão da América em 2006 pelo Colorado, Fabinho foi scout do Flamengo por quatro anos, antes de atuar como gerente de futebol dos cariocas, cargo que exerceu até o final de 2023, quando acertou com o Corinthians.

Em duas ocasiões, desde o começo da gestão Barcellos, em 2021, ele foi tentado para trabalhar nos bastidores do clube. A última, já em São Paulo, quando não aceitou o convite do Inter, que acertou com André Mazzuco, atual executivo da pasta.

Focado em conseguir melhorar a campanha no Brasileirão, a direção evita dar pistas sobre o planejamento para a próxima temporada. Entretanto, além da busca por novos atletas, é trabalhada uma reformulação em alguns postos do departamento de futebol.

O Capa (Centro de Análise e Prospecção de Atletas), responsável por avaliar contratações, deverá passar por alterações. As contratações da atual temporada, mesmo com o orçamento reduzido, são alvos de críticas internas e externas. Há pressão por modificações depois da conclusão do Brasileirão.

A mudança poderá atingir até mesmo Mazzuco. Por enquanto, José Olavo Bisol, vice da pasta, e D’Alessandro, diretor esportivo, não têm saídas cogitadas. No próximo ano, o clube passará por eleições, fato que impacta qualquer rearranjo que tenha possibilidade em mexer na estrutura política e angariar votos.

Fabinho Soldado, segundo a imprensa de São Paulo, deverá sair do Corinthians no final de 2025, ficando livre no mercado. Com isso, o nome sonhado para trabalhar na função ficará disponível para uma investida, já que ele segue com um bom conceito com os dirigentes colorados.