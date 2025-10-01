Inter lança camisa em alusão ao mês da conscientização do câncer de mama

O Inter lançou nesta quarta-feira (1º) uma camiseta rosa, reforçando o compromisso com o Outubro Rosa, mês da conscientização da prevenção e diagnóstico do câncer de mama.

A ação também apoiará o Imama RS, instituição sem fins lucrativos e que atende mais de 1,6 mil mulheres diagnosticadas com a doença no Rio Grande do Sul.

O uniforme apresentado tem o rosa claro como sua cor principal, com detalhes em preto (escudo, logo da Adidas e as três listras nas mangas). A gola é em "V", também com toque de preto.

Ricardo Mathias e Gabriel Mercado foram os jogadores do elenco masculino do Colorado que participaram do ensaio fotográfico, enquanto Bianca Martins representou a equipe feminina.

O modelo já pode ser adquirido no site do Inter, da Adidas, nas lojas Inter Store e em pontos franqueados pelo Brasil. A versão adulta, masculina e feminina, será comercializada a partir de R$ 399,99.