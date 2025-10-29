Inter identifica qual o ponto fraco do time e trabalha ajuste na marcação

O Inter identificou o lado esquerdo defensivo como um ponto fraco da equipe. Por conta disso, o técnico Ramón Díaz trabalha ajustes no posicionamento para corrigir essa fragilidade.
Dos sete gols sofridos pela equipe nos sete jogos sob o comando do argentino, cinco foram construídos em cima do lado esquerdo da defesa colorada.
O detalhe é que o Colorado foi vazado por aquele setor em diferentes esquemas e com diferentes atletas escalados na lateral-esquerda, não apenas o titular Bernabei.
Raio X dos gols sofridos com Ramón Díaz
GOL 1 (Juventude 1 x 1 Inter)
Na estreia do treinador, no empate por 1 a 1 com o Juventude, o Inter sofreu o gol no segundo tempo após cruzamento de Rafael Bilu pelo lado esquerdo defensivo colorado.
Na sequência do lance, Gilberto tomou a frente dentro da área e passou de primeira para Ênio marcar. O esquema colorado era o 4-4-2, e o lateral-esquerdo era Victor Gabriel.
GOL 2 (Inter 1 x 1 Corinthians)
No segundo jogo de Ramón Díaz, o empate por 1 a 1 com o Corinthians, o Inter foi vazado logo no início do primeiro tempo, quando Matheuzinho fez jogada pelo lado esquerdo da defesa colorada e cruzou para Gui Negão cabecear e marcar o gol. O esquema era o 4-4-2, e o lateral-esquerdo era Bernabei.
GOLS 3, 4 e 5 (Mirassol 3 x 1 Inter)
Após vencer o Botafogo por 2 a 0, o Inter foi a Mirassol, onde perdeu por 3 a 1. Os primeiro gol sofrido foi em uma jogada de escanteio, em que a bola entrou após falha do goleiro Anthoni. Apesar de o cruzamento ter vindo pelo lado esquerdo, este gol não é considerado neste levantamento por ter sido em uma jogada de bola parada.
Já o segundo gol, anotado pelo lateral Reinaldo, ocorreu pelo lado direito da defesa colorada.
Esses dois foram os únicos gols sofridos pelo Inter de Ramón Díaz que não ocorreram pela esquerda em uma jogada de bola rolando.
No segundo tempo, contudo, Negueba fez jogada justamente por aquele setor, desvencilhou-se de Bernabei e chutou de fora da área, balançando as redes. O argentino era o lateral-esquerdo colorado, e o esquema, naquele momento do jogo, era o 4-4-2
GOL 6 (Bahia 1 x 0 Inter)
Na derrota por 1 a 0 para o Bahia, Ademir fez jogada pelo lado esquerdo defensivo colorado e, após passar por Bernabei, foi derrubado dentro da área pelo argentino. Na sequência, William José converteu o pênalti. O ala-esquerdo era Bernabei, e o esquema, o 3-4-3.
GOL 7 (Fluminense 1 x 0 Inter)
A vitória do Fluminense por 1 a 0 foi construída mais uma vez pelo lado esquerdo da defesa do Inter, onde Serna e John Kennedy tabelaram e encontraram Samuel Xavier, que, dentro da área, chutou para o gol. O esquema era o 3-4-3, e o atacante Vitinho estava naquele momento sendo improvisado na ala esquerda.
