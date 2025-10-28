Inter firma parceria que projeta 120 escolinhas pelo Brasil

Empresa Time Forte tem mais de 25 anos de atuação em projetos de escolas de futebol no país. Inter / Divulgação

O Inter lançou, na segunda-feira (27), o projeto Escola do Inter, em parceria com a empresa Time Forte, especializada em gestão de franquias esportivas. O acordo prevê a criação de 120 escolinhas em cinco anos, com atendimento a cerca de 16 mil alunos em todo o Brasil.

A iniciativa amplia o projeto de escolinhas do Inter, que até então funcionava apenas em Porto Alegre. Com o novo modelo em rede nacional, o clube busca fortalecer a marca, aproximar torcedores de outras regiões e identificar novos talentos para as categorias de base, conforme explica o diretor-geral da base, Luiz Caldas Milano Junior, em contato com a reportagem de Zero Hora.

— É um projeto que levou mais de um ano e meio para ser concretizado. Queríamos revitalizar a escola e trazer uma nova cara. Tenho certeza de que vamos colher muitos frutos — afirmou Milano.

Planejamento e nova estrutura

A escolha da Time Forte se deu após avaliação técnica de propostas, segundo comunicado do clube. A empresa tem mais de 25 anos de atuação em projetos de escolas de futebol no país.

Com o novo formato, o Inter será responsável pela metodologia e identidade técnica, enquanto a Time Forte cuidará da gestão, padronização e expansão da rede.

— O Inter é, e sempre será, um clube formador. Esse projeto reforça essa vocação em nível nacional — destacou Dannie Dubin, vice-presidente de Negócios Estratégicos e Inovação do clube.

Expansão e monitoramento

Conforme o diretor geral da base do Inter, interessados já entraram em contato para realizar parcerias com o clube a partir desta iniciativa. As primeiras unidades devem ser abertas no Sul do país, com possibilidade de expansão para outras regiões ao longo de 2026.

O clube manterá supervisão sobre o conteúdo técnico e pedagógico, garantindo que as escolas sigam mais próximas possíveis da metodologia aplicada no Celeiro de Ases.

O projeto amplifica o atual modelo de escolinhas, que conta com duas unidades próprias em Porto Alegre — no Parque Gigante e no Quarto Distrito.

Objetivos

Além de ampliar a base de torcedores, o Inter espera gerar novas receitas e criar um canal adicional de observação de jovens atletas. Cada unidade terá acompanhamento técnico definido em conjunto com o departamento de base.

— O projeto tem metas esportivas, sociais e de marca. Queremos aproximar o clube de quem está longe do Beira-Rio — resumiu Milano.

