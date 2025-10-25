Inter está definido para o jogo contra o Fluminense; confira a escalação

Vitinho será titular no ataque. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O técnico Ramón Díaz definiu a estratégia para a partida deste sábado (25), contra o Fluminense, no Maracanã. Como Zero Hora noticiou mais cedo, o time terá uma linha defensiva formada por quatro jogadores. Bruno Gomes será o lateral-direito, enquanto Rafael Borré ficará como opção no banco de reservas.

A mudança no sistema defensivo ocorre por conta da ausência do lesionado Vitão. Como o zagueiro Victor Gabriel entra na vaga do lateral Bernabei, suspenso, a comissão técnica optou por desfazer a formação com três zagueiros centrais.

Na lateral-direita, Bruno Gomes desbanca o paraguaio Alan Benítez. Com isso, o trio de volantes será formado por Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Henrique.

No ataque, uma mudança importante: com os retornos garantidos de Alan Patrick e Carbonero, Ramón Díaz escala Vitinho para completar o trio ofensivo. Assim, o colombiano Rafael Borré começará no banco.

A escalação do Inter tem: Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Henrique; Alan Patrick, Carbonero e Vitinho.