Inter é o time da Série A com mais pênaltis marcados a favor na temporada; veja ranking

Inter teve três pênaltis a favor assinalados no Gre-Nal. André Ávila / Agencia RBS

O Inter é, com folga, o time com mais pênaltis marcados a seu favor em 2025 entre as equipes da Série A do Brasileirão. Foram 23 cobranças na marca da cal ao longo do ano.

O Palmeiras, segundo colocado na lista, tem nove cobranças a menos (veja abaixo a lista completa). Fortaleza e Grêmio, com 10 cada, completam o "G-4". A informação é do ge.globo.

Apesar disso, o mau momento faz com que o Inter não consiga transformar as penalidades em vitórias. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, empatou em 1 a 1. No clássico Gre-Nal, foram três cobranças, mas como a última foi desperdiçada por Alan Patrick, a partida acabou com derrota por 3 a 2.

Veja a lista