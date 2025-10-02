Inter é o time da Série A com mais pênaltis marcados a favor na temporada; veja ranking

O Inter é, com folga, o time com mais pênaltis marcados a seu favor em 2025 entre as equipes da Série A do Brasileirão. Foram 23 cobranças na marca da cal ao longo do ano.
O Palmeiras, segundo colocado na lista, tem nove cobranças a menos (veja abaixo a lista completa). Fortaleza e Grêmio, com 10 cada, completam o "G-4". A informação é do ge.globo.
Apesar disso, o mau momento faz com que o Inter não consiga transformar as penalidades em vitórias. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, empatou em 1 a 1. No clássico Gre-Nal, foram três cobranças, mas como a última foi desperdiçada por Alan Patrick, a partida acabou com derrota por 3 a 2.
Veja a lista
- Internacional - 23
- Palmeiras - 14
- Fortaleza e Grêmio - 10
- Botafogo, Fluminense, Mirassol e Vasco - 9
- Atlético-MG, Bahia, Ceará, Cruzeiro e Flamengo - 8
- Bragantino, Corinthians, São Paulo - 6
- Santos - 5
- Vitória - 4
- Juventude e Sport - 3