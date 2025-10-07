Inter é o time com mais interferências favoráveis do VAR em partidas do Brasileirão; veja números

Reclamações sobre arbitragem agitaram a última rodada do Brasileirão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A 27ª rodada do Brasileirão foi recheada de polêmicas em inúmeros jogos pelo Brasil. Grêmio e Bragantino e São Paulo e Palmeiras contaram com lances que deixaram as direções tricolores na bronca.

Inclusive, os árbitros de campo e o VARs das partidas foram afastados de suas funções pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Conforme o DataESPN, departamento da estatísticas e pesquisa da ESPN, o Inter é o clube do campeonato com maior saldo positivo de decisões, entre marcações favoráveis e contrárias.

O Colorado teve 21 intervenções do árbitro de vídeo no campeonato até aqui: 15 a favor e 6 contra, com saldo positivo de nove. Na sequência, Botafogo e Vasco fecham o top 3, respectivamente, saldo +7 e +5.

Outros dois clubes gaúchos no Brasileirão, Grêmio e Juventude têm saldo negativo de decisões, -4 e -5, respectivamente.

