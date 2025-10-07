Inter é o time com mais interferências favoráveis do VAR em partidas do Brasileirão; veja números

A 27ª rodada do Brasileirão foi recheada de polêmicas em inúmeros jogos pelo Brasil. Grêmio e Bragantino e São Paulo e Palmeiras contaram com lances que deixaram as direções tricolores na bronca.
Inclusive, os árbitros de campo e o VARs das partidas foram afastados de suas funções pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Conforme o DataESPN, departamento da estatísticas e pesquisa da ESPN, o Inter é o clube do campeonato com maior saldo positivo de decisões, entre marcações favoráveis e contrárias.
O Colorado teve 21 intervenções do árbitro de vídeo no campeonato até aqui: 15 a favor e 6 contra, com saldo positivo de nove. Na sequência, Botafogo e Vasco fecham o top 3, respectivamente, saldo +7 e +5.
Outros dois clubes gaúchos no Brasileirão, Grêmio e Juventude têm saldo negativo de decisões, -4 e -5, respectivamente.
Confira o ranking completo
- Inter: 15 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo +9
- Vasco: 10 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo +7
- Botafogo: 11 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo +5
- São Paulo: 8 decisões favoráveis e 4 contrárias, saldo +4
- Palmeiras: 7 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo +4
- Bragantino: 6 decisões favoráveis e 2 contrárias, saldo +4
- Mirassol: 10 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo +2
- Cruzeiro: 4 decisões favoráveis e 2 contrárias, saldo +2
- Fluminense: 6 decisões favoráveis e 5 contrárias, saldo +1
- Flamengo: 5 decisões favoráveis e 4 contrárias, saldo +1
- Vitória: 4 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo -2
- Fortaleza: 6 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo -2
- Santos: 5 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo -3
- Atlético-MG: 7 decisões favoráveis e 11 contrárias, saldo -4
- Grêmio: 8 decisões favoráveis e 12 contrárias, saldo -4
- Bahia: 9 decisões favoráveis e 13 contrárias, saldo -4
- Corinthians: 10 decisões favoráveis e 14 contrárias, saldo -4
- Ceará: 1 decisão favorável e 6 contrárias, saldo -5
- Juventude: 7 decisões favoráveis e 12 contrárias, saldo -5
- Sport: 3 decisões favoráveis e 9 contrárias, saldo -6