Inter deve testar Vitão para encarar o Atlético-MG

Vitão pode retornar para defender o Inter contra o Atlético-MG. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Os dois próximos treinos devem ser derradeiros para confirmar a presença de Vitão contra o Atlético-MG. O zagueiro, que se recupera de estiramento no joelho esquerdo, passará por um teste para verificar as condições físicas para ser escalado na partida. Com ele, o Inter poderá retornar ao esquema com três defensores.

O atleta, que sentiu o problema há uma semana, contra o Bahia, em Salvador, iniciou a recuperação imediatamente. Ele passou por exames no Rio de Janeiro, antes da partida contra o Fluminense, que descartaram uma grave lesão.

A previsão inicial de retorno seria na segunda quinzena de novembro, mas o clube avaliou um avanço considerável e, nos últimos dois dias, permitiu sessões de corrida nos campos do CT Parque Gigante. Agora, o planejamento prevê testar o jogador com bola com algumas restrições e, posteriormente, dar a permissão para atividades coletivas com os demais jogadores.

Os testes devem ser resolvidos entre as sessões desta tarde (30) e sexta-feira (1º). Com Vitão, Ramón Díaz pretende utilizar a formação com três zagueiros para fortalecer o sistema defensivo. Logo, o esboço do sistema tático passa pelo retorno do atleta.

Serão mais três treinos até o confronto. Além de questões coletivas, a comissão técnica visa melhorar o aspecto anímico para conseguir resultados superiores.