Inter deve ter retorno de meio-campista na próxima semana

Alan Rodríguez se recupera da segunda lesão muscular desde a chegada ao Inter Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O Inter deve ter um retorno importante nos próximos dias. Alan Rodríguez entrou em fase final de recuperação e pode voltar ao time contra o Bahia, no dia 8 de novembro, no Beira-Rio.

O uruguaio de 25 anos está fora desde a partida contra o Sport, em 19 de outubro, na vitória por 2 a 0. No dia seguinte, acusou desconforto muscular e foi submetido a exame de imagem — que detectou um problema leve na coxa direita.

Recuperação

O clube deve autorizar trabalhos leves no campo no começo da próxima semana. Caso dê boa resposta, Alan Rodríguez poderá estar em campo para o jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

A volta deverá ser cautelosa para não arriscar nova reincidência. O Colorado acredita que ele poderá disputar a titularidade após a última data Fifa nas últimas cinco rodadas do Brasileirão na segunda quinzena de novembro.