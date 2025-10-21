Inter desembarca em Salvador para enfrentar o Bahia; confira a lista de relacionados

Sob chuva e vento — um cenário que destoa do comum em Salvador -, o Inter desembarcou na capital baiana na noite desta terça-feira (21) para enfrentar o Bahia, em partida atrasada pela 14ª rodada do Brasileirão. Além do tempo nublado e diferente, o que se viu foi uma delegação colorada com novidades.
A maior delas, como informou Zero Hora, é o volante ganês Benjamin Arhin, de 19 anos. Contratado no ano passado para reforçar o time sub-20, o jovem foi relacionado pelo técnico Ramón Díaz para servir ao time profissional pela primeira vez.
Outros garotos como o lateral-esquerdo Alisson e o volante Luis Otávio também compõem o elenco que permanecerá concentrado em um hotel na praia de Itapuã. O último, aliás, reaparece após um período afastado por lesão na coxa esquerda e deve herdar a vaga do atacante Carbonero, suspenso.
O meia Alan Patrick continua afastado por um quadro de lombalgia, bem como o volante Alan Rodríguez e o lateral-direito Braian Aguirre, que foram entregues ao departamento médico nos últimos dias.
Pelo treino realizado em Porto Alegre, o Inter terá a seguinte escalação a partir das 19h desta quarta (22): Ivan; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Benítez, Luis Otávio, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho e Borré.
Confira os relacionados do Inter:
- Goleiros: Anthoni e Ivan
- Zagueiros: Clayton, Mercado, Juninho, Victor Gabriel e Vitão
- Laterais: Benítez, Bernabei e Alisson
- Volantes: Benjamin, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Luis Otávio, Ronaldo e Thiago Maia
- Meias: Bruno Tabata, Gustavo Prado e Romero
- Atacantes: Borré, Raykkonen, Ricardo Mathias e Vitinho