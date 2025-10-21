Inter

Lombalgia
Notícia

Inter define planejamento para a volta de Alan Patrick ao time

Meia está fora do jogo contra o Bahia, nesta quarta (22), mas voltará à equipe na partida de sábado (26), contra o Fluminense, no Rio de Janeiro

Rodrigo Oliveira

