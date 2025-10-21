Inter define planejamento para a volta de Alan Patrick ao time

O Inter tem uma baixa importante para o jogo de quarta-feira (22), contra o Bahia. Ainda em recuperação de uma lombalgia, o meia Alan Patrick não viajará para Salvador.
O planejamento definido pelo departamento médico colorado nesta segunda (20) estabelece que o camisa 10 viaje apenas na quinta (23), ao Rio de Janeiro, onde encontrará a delegação, já de olho na partida seguinte, contra o Fluminense, no sábado (25).
Desta forma, para o jogo contra o Bahia, o técnico Ramón Díaz prepara a equipe sem Alan Patrick, a exemplo do que ocorreu na vitória diante do Sport, no último domingo (19).
A diferença é que, desta vez, o treinador não contará também com Carbonero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Rafael Borré, autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre os pernambucanos, deve ganhar uma sequência como homem mais avançado do ataque colorado.
A dúvida, porém, é: quem substituirá Carbonero pelo lado do campo? Pelo histórico da comissão técnica, existe a possibilidade de Oscar Romero, que volta de suspensão, retornar ao time. As outras alternativas são o meia Bruno Tabata e o garoto Raykonnen, 17 anos, que ingressou no segundo tempo contra o Sport.
O provável time do Inter tem: Ivan; Vitao, Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Rafael Borre e Oscar Romero (Raykonnen ou Bruno Tabata).
A delegação colorada viaja a Salvador nesta terça (21), após o treino da manhã. O jogo contra o Bahia, na quarta (22), será às 19h, na Fonte Nova.
