Inter

Força do Beira-Rio
Notícia

Inter convoca a torcida para salvar o time e evitar drama no Brasileirão

Direção fez promoções para o jogo contra o Botafogo, às 18h30min deste sábado, e memórias de lutas contra o rebaixamento tentam mobilizar torcedores

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS