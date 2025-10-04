Inter convoca a torcida para salvar o time e evitar drama no Brasileirão

Inter conta com a força do Beira-Rio, como contra o River em 2023. Jefferson Botega / Agencia RBS

Ninguém diz textualmente, é lógico, mas está nas entrelinhas dos discursos de Ramón e Emiliano Díaz e, principalmente, de D'Alessandro: se não houver uma grande mobilização, se o jogo ficar na normalidade, será muito difícil o Inter vencer o Botafogo, às 18h30min deste sábado (4).

Por isso, os discursos inflamados, as promoções de ingressos e as campanhas especiais em busca de lotar o Beira-Rio. Os colorados terão de ir para o campo junto aos atletas para reverter a incômoda situação na tabela. E não dá mais para adiar a recuperação. A 27ª rodada já é decisiva no Brasileirão.

Em 15º lugar, o Inter abre o sábado com quatro pontos a mais do que o Vitória, o primeiro do Z-4, tendo um jogo a menos. No melhor cenário, termina o domingo sete pontos à frente do 17º e na 11ª posição.

Isso daria uma tranquilidade imensa para treinar nos 10 dias sem partidas da data Fifa. Mas se tudo der errado, vai para a pausa a apenas um ponto de distância e na última posição antes da zona de rebaixamento.

Convocação

É por isso que a vitória é fundamental. O Inter não deixa o campo com três pontos desde 31 de agosto. Perdeu ou empatou os quatro compromissos de setembro. A reversão desse quadro é urgente. E isso, na avaliação interna do clube, só será possível com a união de todos.

— Precisamos de vocês (colorados). É um momento complicado, mas com a ajuda de todos podemos voltar a ter força. O Inter, sem os torcedores, perde força — disse D'Alessandro, pouco depois de Emiliano Díaz afirmar que "o time só sairia dessa situação se estiverem todos juntos", referindo-se a jogadores, comissão, direção, e torcida.

Vir ao Beira-Rio causava medo. E agora os times estão vindo e jogando tranquilamente. Por isso digo que a torcida tem que lotar, tem que apoiar. CLAITON Ex-volante do Inter que esteve nas lutas contra o rebaixamento de 1999 e de 2002.

O que diz a experiência

Quem esteve dentro do campo em situações bem piores reforça esse sinal. O ex-volante Claiton fez parte de dois momentos de alta tensão do clube, as lutas contra o rebaixamento de 1999 e de 2002. Em ambas, deu certo. Mas só depois de muita força das arquibancadas.

— Em 1999, o time do Palmeiras (o qual o Inter bate e foge do rebaixamento) era muito melhor do que o nosso, estava preparando para jogar o Mundial. A direção fez uma promoção de ingresso a R$ 1. A torcida nos empurrou e ganhamos um jogo que era quase impossível — recorda Claiton.

O ex-jogador ressalta a importância do Beira-Rio e da força da torcida. Inclusive, lembra do que sentiu quando esteve na casa colorada como adversário:

Dunga (E) e Claiton (D) estavam no time que fugiu do rebaixamento em 1999. Guaracy Andrade / Agencia RBS

— A torcida do Inter sempre foi muito forte e tive o desprazer de sentir isso contra também, curiosamente com o Botafogo. Vir ao Beira-Rio causava medo. E agora os times estão vindo e jogando tranquilamente. Por isso digo que a torcida tem que lotar, tem que apoiar. A instituição é o mais importante nesse momento. A torcida não pode largar agora, senão vai complicar.

O clima na arquibancada

Um dos 40 mil colorados nas arquibancadas naquela noite contra o Palmeiras era Lelê Bortholacci, comunicador do Grupo RBS. A tensão do jogo, o medo da queda e a força do adversário fizeram a torcida se multiplicar e dar força aos atletas, mesmo com os problemas da época. Ele pede que isso se repita.

— Por mais que o momento seja ruim e entendo perfeitamente a frustração de boa parte da torcida, mas quem está frustrado e não se sente em condição de ir para o estádio ajudar o time, então que fique em casa e veja na TV. Se não está com espírito de ajudar, não vai, cede o lugar para outro — afirma e completa:

— Tem muito colorado que não tem a oportunidade de ir ao Beira-Rio e que adoraria ir a um jogo ajudar o time. Que o espírito de quem vai ao estádio seja o de colaborar para que a coisa não fique ainda pior.

Estudo comprova importância da torcida

Mas se apenas os depoimentos de quem estava em campo e na arquibancada não forem suficientes, é possível convencer os colorados usando a ciência. Segundo um estudo publicado pelo educador físico Luís Fernando Zamuner, a torcida é fundamental para motivar os atletas.

Sua pesquisa na pós-graduação comprovou que as arquibancadas "complementam e alimentam a motivação intrínseca do atleta, pois, cada vez que ele ouve um grito de incentivo, é como se uma mola propulsora levantasse seu ego e sua vontade a superar desafios". São dois cenários claros em seus estudos.

Um é que "a torcida pode proporcionar uma sensação de segurança para o jogador" o outro aponta que "da mesma forma que a decepção e a raiva do espectador podem desmoralizar o atleta, fazendo assim perder esse sentimento de segurança e confiança".

Diferentes promoções

Para aumentar o público, há diferentes promoções. Sócios de todas as modalidades terão acesso livre ao Beira-Rio. Os associados carteira vermelha podem levar um acompanhante sem custos.

Mesmo que o momento seja de dificuldade, de não saber se o time vai no 4-4-2 ou no 3-5-2, que o ataque faça poucos gols, que a defesa seja vazada há 15 jogos seguidos, que as dúvidas da escalação (Bruno Henrique ou Óscar Romero) não empolguem, a hora é de colocar o Inter acima de tudo.

O momento é de acabar o 2025 da melhor forma possível, de preferência, sem o drama do Palmeiras de 1999. Não acredita? Pergunte a quem estava em campo ou na arquibancada.

