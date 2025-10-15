Inter contratará perito para analisar jogos do Brasileirão de 2005 e preparar dossiê

Dez anos depois, cancelamentos dos jogos ainda geram indignação entre a torcida colorada. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Inter está determinado a sensibilizar a CBF para dividir o título do Brasileirão de 2005 com o Corinthians. O clube trabalha na coleta de documentos e prepara um dossiê com base nas partidas anuladas após o escândalo da Máfia do Apito.

Para embasar o pedido, os gaúchos estão em vias de contratar um ex-árbitro com a missão de avaliar as decisões de Edilson Pereira de Carvalho — pivô do escândalo da manipulação de resultados. O objetivo é mostrar que não houve impacto no resultado dos compromissos de Inter e Corinthians que acabaram anulados.

Algo similar ao que ocorreu na Alemanha. Em 2005, o árbitro Robert Hoyzer confessou ter participado de partidas arranjadas. O escândalo envolveu cerca de dois milhões de euros e envolveu 13 jogos. Acabou banido do futebol, pegou dois anos e meio de prisão, mas os resultados mantidos.

— Estamos nos municiando de documentações. O Hoyzer foi afastado, condenado a prisão, mas não foram todas as partidas anuladas. A federação alemã analisou caso a caso, o que reclamamos –explica Aquino.

O tema ganhou força no Beira-Rio após o lançamento do documentário Máfia do Apito, do Sportv e Globoplay. Leonardo Aquino levantou o debate no conselho do clube para que o clube tente o reconhecimento da conquista junto à CBF.

A provocação foi acolhida pelos colorados. Alessandro Barcellos, atual presidente, deu permissão para que o tema avançasse. Fernando Carvalho, presidente em 2005, é outro aliado na empreitada. O Colorado trabalha em várias frentes. Os departamentos jurídico e de comunicação estão juntos na coleta de documentos, depoimentos e jurisprudências.

O clube mantém o zelo. O movimento para a CBF, sem prazo para ocorrer, só virá quando a documentação estiver toda em mãos dos gaúchos.