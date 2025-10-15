Inter

Máfia do Apito
Notícia

Inter contratará perito para analisar jogos do Brasileirão de 2005 e preparar dossiê

Clube pretende que partidas anuladas de Inter e Corinthians sejam revistas para mostrar se decisões de Edilson Pereira de Carvalho tiveram ou não impacto nos confrontos

Tomás Hammes

Repórter

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS