Inter confirma lesão de Vitão; saiba o provável tempo de parada

Zagueiro será desfalque por até três semanas. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Após a realização de exames na tarde desta quinta-feira (23), no Rio de Janeiro, o Inter atualizou a situação do zagueiro Vitão. Foi constatado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

O departamento médico não divulgou oficialmente o tempo de recuperação, mas, em casos semelhantes, o período de afastamento costuma ser de até três semanas, considerando o tratamento convencional que será iniciado.

Assim, Vitão deve desfalcar o Inter nas próximas partidas e tem retorno previsto apenas após a próxima data Fifa, na segunda quinzena de novembro.

Em contato com a reportagem de Zero Hora no início da tarde, o próprio jogador afirmou que o problema não era tão grave quanto se temia. A avaliação foi confirmada posteriormente pelo boletim médico divulgado pelo clube na noite desta quinta.

Sem Vitão, o técnico Ramón Díaz deve escalar Clayton Sampaio ao lado de Mercado e Juninho na defesa. O zagueiro Pedro Kauã, do time sub-20, foi chamado para integrar a delegação colorada no Rio de Janeiro. Victor Gabriel também está à disposição, mas deve atuar como ala pela esquerda na partida contra o Fluminense, neste sábado (25).