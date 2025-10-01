Inter busca quebrar jejum contra o Corinthians para se afastar do Z-4 do Brasileirão

Rossi e Leandro Damião marcaram na última vitória colorada sobre os paulistas em casa, em 2018. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Para escapar de qualquer risco de rebaixamento e não ter de ficar fazendo conta, o Inter vai para dois jogos em casa em busca de seis pontos. Ganhando as duas, contra Corinthians e Botafogo, subiria para 34 pontos e certamente tiraria distância para o Z-4, além de colocar mais times entre si e a zona perigosa.

O primeiro duelo é às 19h30min desta quarta-feira (1º), contra os paulistas. O desafio é quebrar uma escrita que já dura sete anos.

A equipe colorada até venceu como mandante na temporada passada, mas a partida ocorreu no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Mas foi em 2018 que o Inter ganhou do Corinthians pela última vez no Beira-Rio.

Naquele ano, o time paulista saiu na frente com Mateus Vital logo no início. Na segunda etapa, Leandro Damião deixou tudo igual. E a dois minutos do fim, Rossi se aproveitou de uma falha bizarra da defesa corintiana e assinalou o 2 a 1 de virada. A partir daquela vitória, o time de Odair Hellmann embalou no Brasileirão e conseguiu até vaga para a Libertadores do ano seguinte.

Cálculos

A ordem, agora, é repetir o cenário. Até porque as contas são urgentes. O Inter está em 15º no Brasileirão após 24 jogos. Só o Santos o separa do Z-4. São cinco pontos de distância para o primeiro rebaixado.

Especializado em cálculos futebolísticos, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indica uma probabilidade de 16,8% de o Inter terminar o Brasileirão entre os quatro últimos. É possível que quatro ou cinco vitórias nos 14 jogos que restam sejam suficientes para evitar a queda.

Para sonhar com algo maior, é preciso uma mudança drástica de resultados. O sexto lugar atual é o Bahia, com 40 pontos e 55,6% de aproveitamento. Na projeção atual, o time de Rogerio Ceni terminaria a competição com 63 pontos.

Para chegar aos 64 pontos e não depender de critérios de desempate, o Inter precisa somar 36 dos 42 pontos que tem a disputar. A necessidade é de 85,7% de aproveitamento. A UFMG estima em 1,7% a probabilidade de o Inter fechar o Brasileirão entre os seis primeiros colocados.

Time ainda é incógnita

Técnico argentino fará sua estreia no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Para o jogo desta noite, Ramón Díaz, que fará sua estreia no Beira-Rio justamente contra seu ex-time, contará com três retornos. E dois deles devem ser titulares. Os laterais Aguirre e Bernabei voltam ao time. Juninho, que também cumpriu suspensão, pode ficar na reserva de Mercado.

O mistério está no meio-campo. Havia a esperança de contar com Thiago Maia, que luta contra uma lombalgia, mas ainda não deve ser por agora sua volta ao meio-campo. Com isso, Óscar Romero segue como titular. Bruno Henrique e Luis Otávio devem completar o trio.

No Corinthians, Dorival Júnior terá desfalques importantes. Os dois atacantes titulares, Yuri Alberto e Memphis Depay, serão ausência, o primeiro suspenso, o segundo, lesionado. Também machucado está Rodrigo Garro. André Ramalho e Carrillo completam a lista de baixas.

Promoção

Entendendo a gravidade da situação, a direção do Inter fez uma mega-promoção. Sócios de qualquer modalidade têm acesso gratuito ao Beira-Rio. E os associados Carteira Vermelha podem levar um acompanhante também sem custos.