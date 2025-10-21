Inter atualiza situações de Alan Patrick, Braian Aguirre e outros três lesionados

Alan Patrick ainda não está apto a retornar ao time. Renan Mattos / Agencia RBS

Antes de enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira (22), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Inter divulgou a lista de relacionados e atualizou a situação de cinco jogadores que serão desfalque por estarem no departamento médico.

Dentre esses, três já não haviam atuado na vitória sobre o Sport, na última rodada. Alan Patrick segue fora por um quadro de lombalgia. O volante Richard, que teve um desconforto no quadril, está em fase de retreinamento e ainda não pode atuar.

Já o goleiro Rochet realiza trabalhos de fisioterapia no CT Parque Gigante. Recentemente, o uruguaio foi submetido á retirada de uma placa e de parafusos que foram utilizados na fixação de uma fratura que teve no quarto metacarpo da mão esquerda na primeira rodada do Brasileirão.

As novidades no DM colorado começam com o meia Alan Rodríguez. Ele teve uma lesão muscular constatada na coxa direita e está fora dos próximos jogos da equipe. Já Braian Aguirre rompeu a fáscia plantar do pé direito e também desfalcará o Inter nos próximos compromissos.