Inter atualiza situação de Rochet e outros três lesionados

Goleiro realizou uma operação médica nesta terça-feira (14). Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Antes da partida contra o Mirassol, nesta quarta-feira (15), às 20h, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Inter atualizou sobre a situação dos atletas que estão no departamento médico. São eles: o goleiro Rochet, além dos volantes Ronaldo, Luis Otávio e Richard.

No caso dos três jogadores do mesmo setor, a recuperação deve ser mais rápida. Ronaldo apresenta um desconforto no joelho direito, enquanto Richard, que sentiu um desconforto no quadril, no fim de setembro, já realiza trabalhos de campo sob supervisão da fisioterapia. O clube classifica como "em fase de evolução".

O jovem Luis Otávio, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, no começo do mês, segue em processo de tratamento. Dos três, ele é o que deve demorar mais para retornar ao time.

Rochet

Segundo o Inter, o goleiro foi submetido à retirada da placa e dos parafusos utilizados na fixação da fratura do quarto metacarpo da mão esquerda nesta terça-feira (14). A lesão aconteceu na primeira rodada do Brasileirão, o empate em 1 a 1 contra o Flamengo, em 29 de março.

Neste momento, o jogador está em processo de pós-operatório e cicatrização. Quando a etapa for concluída, será iniciada a recuperação com o Departamento de Saúde e Performance no CT Parque Gigante.