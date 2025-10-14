Inter anuncia promoção de ingressos com entradas a partir de R$ 20 para jogo contra Sport

O Inter anunciou promoções para a torcida colorada na partida contra o Sport, no domingo (19), no Beira-Rio. A ação vem sendo repetida nos últimos jogos com o objetivo de aproximar os torcedores do clube nesse momento de retomada no Brasileirão.
Serão aplicados benefícios para todas as modalidades de associação e preços especiais para não sócios. Os ingressos estarão disponíveis por preços a partir de R$ 20 para público geral e acompanhantes de sócios — estes, que têm entrada gratuita.
O check-in para sócios e sócias Colorado Titular (Carteira Vermelha), Patrimonial Clube e Parque Check-In já está disponível para o jogo de domingo (19). Já a venda de ingressos para as categorias Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo começará na quarta-feira (15), às 18h. Sexta-feira (17), às 18h, a venda abre para o público geral.
Confira os descontos para Inter x Sport
- Sócios e sócias Cadeira Locada, Colorado Titular (Carteira Vermelha), Parque Check-In e Patrimonial Clube: ingresso gratuito para acompanhante
- Sócios e sócias Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso: acesso liberado ao Beira-Rio mediante compra de ingresso gratuito no Mundo Colorado e entrada para acompanhante por R$ 20
- Não sócios: ingresso por R$ 20 nos portões 2, 3 e 7, por R$ 40 nos portões 4, 6 e 8 e R$ 70 nos setores de Área Livre na Superior.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.