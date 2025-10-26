Inter amplia promoção para jogo contra o Atlético-MG e venderá ingressos para não-sócios por R$ 20

O Inter ampliou as promoções para sócios e não-sócios para a partida contra o Atlético-MG, no domingo (2). O objetivo é levar um bom público ao Beira-Rio por conta da má situação da equipe no Brasileirão. Não-sócios poderão adquirir bilhetes por apenas R$ 20.
Os sócios das modalidades carteira vermelha, cadeira locada, parque check-in e patrimonial clube, além de entrada liberada, poderão ainda levar um acompanhante sem custos.
Já os sócios das categorias campeão do mundo, nada vai nos separar, academia do povo e parque ingresso terão acesso gratuito ao Beira-Rio.
Além disso, serão disponibilizados aos não-sócios ingressos por apenas R$ 20 em todas as áreas livres do estádio.
Por fim, haverá desconto na venda de ingressos para as cadeiras locadas, que custarão R$ 50 ou R$ 70 para os sócios, a depender da modalidade, e R$ 80 para os não-sócios.
A derrota por 1 a 0 para o Fluminense, neste sábado (25), agravou a crise colorada. A equipe ocupa a incômoda 15ª colocação na tabela do Brasileirão, a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento.
