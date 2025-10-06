Inter aguarda boas notícias do departamento médico durante data Fifa

Juninho é a nova preocupação no Beira-Rio. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A pausa para a data Fifa servirá para que a nova comissão técnica do Inter consiga implementar mais suas ideias, conhecer melhor o grupo e, também, torcer por boas notícias vindas do departamento médico. Ao todo, seis jogadores preocupam para a retomada do Brasileirão, no dia 15, contra o Mirassol.

O zagueiro Juninho sentiu um problema muscular e precisou ser substituído por Victor Gabriel durante a vitória do Inter sobre o Botafogo, por 2 a 0, no último sábado (4). Quem também precisou deixar o campo por causa de dores foi Thiago Maia, que recentemente já havia sido desfalque em razão de uma lombalgia. Ambos serão reavaliados, mas o zagueiro é quem mais preocupa.

Outro volante, Richard, deve estar recuperado do desconforto no quadril que o afastou dos últimos jogos. O mesmo não se aplica a Alan Rodríguez, que segue em tratamento de uma lesão muscular grau 2. O uruguaio só deverá retornar aos gramados no início de novembro.

Situação parecida vive Luis Otávio. O jovem vinha ganhando chances com a nova comissão técnica, mas sofreu uma lesão muscular grau 1 no posterior da coxa esquerda e será desfalque até o fim de outubro. Assim como o uruguaio, ele não estará à disposição contra o Mirassol.

O goleiro Sérgio Rochet se recupera de um edema ósseo no pé esquerdo e deve voltar ao gol do Inter apenas na virada de outubro para novembro. Com isso, Anthoni seguirá como titular nos próximos compromissos do time pelo Brasileirão.

O Inter volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 15 de outubro, contra o Mirassol, no interior de São Paulo.