Inter 2x0 Sport: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Inter venceu o Sport por 2 a 0 neste domingo (19), no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão. Pressionado, precisando fazer o dever de casa, o Colorado teve uma atuação segura — mas pouco convincente.

Os gols do time de Ramón Díaz foram marcados por Borré e Bruno Henrique. No primeiro tempo, aos 23 minutos, o colombiano abriu o placar após cruzamento rasteiro de Vitinho. Depois, na etapa final, Carbonero deu bela assistência para o volante marcar.

Com o resultado, o Inter está momentaneamente na 14ª posição, com 35 pontos.