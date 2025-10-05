Inter 2x0 Botafogo: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Sob chuva, o Inter venceu o Botafogo por 2 a 0 neste sábado (4), no Beira-Rio, e voltou vencer após jejum de quatro jogos no Brasileirão. Os gols do Colorado foram marcados por Alan Patrick e Vitinho, que foi surpresa da escalação do técnico Ramón Díaz.
Dentro de casa e com uniforme em alusão ao Outubro Rosa, o Inter foi superior ao Botafogo em boa parte da partida. Sem centroavante de ofício na equipe titular, Alan Patrick, o 10, soube aproveitar rebote de Léo Linck para abrir o placar após cruzamento de Aguirre.
Aos seis minutos da etapa final, Vitinho recebeu passe de Carbonero e deu números finais a partida: 2 a 0 e vitória pela 27ª rodada. Com o resultado, equipe colorada soma 32 pontos e se afastou da zona de rebaixamento.
Confira os gols e os melhores momentos de Inter x Botafogo
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.