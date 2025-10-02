Inter 1x1 Corinthians: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Inter e Corinthians empataram em 1 a 1. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter empatou com o Corinthians, em 1 a 1, nesta quarta-feira (1º), no Beira-Rio. O jogo foi válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Gui Negão marcou o gol dos paulistas, enquanto Carbonero igualou para o Colorado.

Com o resultado, o Inter se mantém na 15ª posição. Agora, com 29 pontos. A diferença para a zona de rebaixamento segue em seis pontos.

O time de Ramón Díaz volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30min, contra o Botafogo. O jogo também será no Beira-Rio.

Confira os melhores momentos de Inter 1x1 Corinthians