Inter 1x1 Corinthians: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Inter empatou com o Corinthians, em 1 a 1, nesta quarta-feira (1º), no Beira-Rio. O jogo foi válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Gui Negão marcou o gol dos paulistas, enquanto Carbonero igualou para o Colorado.
Com o resultado, o Inter se mantém na 15ª posição. Agora, com 29 pontos. A diferença para a zona de rebaixamento segue em seis pontos.
O time de Ramón Díaz volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30min, contra o Botafogo. O jogo também será no Beira-Rio.
Confira os melhores momentos de Inter 1x1 Corinthians
