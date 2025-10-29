Guia da secação: veja os jogos dos adversários do Inter na luta contra o Z-4 até a pausa da data Fifa

Ramón Díaz prepara o Inter para o jogo de domingo. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Para quase todos os times, serão três rodadas até a última parada do Brasileirão para uma Data Fifa. À exceção de Fluminense e Ceará, que se enfrentam nesta quarta-feira, em jogo atrasado, todos os demais terão 270 minutos e alguns acréscimos para dar um rumo diferente nos momentos finais da competição. No caso do Inter, dos nove pontos em disputa, seis são em casa e os outros três são contra o balizador do Z-4. Partidas decisivas, portanto. Mas e os adversários?

O guia da secação do Inter já começa na quarta-feira. O ideal é o Fluminense fazer o dever de casa e ganhar do Ceará. De preferência por uma boa diferença de gols. É que os cearenses estão à frente dos colorados pelo saldo. Não que vá tirar tudo agora, são sete, mas reduzir aos poucos é possível.

A boa notícia para o Inter é que o Beira-Rio receberá, até a pausa do Brasileirão, dois dos piores visitantes. O Atlético-MG somou apenas nove pontos longe da Arena MRV, e o Bahia, 13. E enfrentará um mandante de meio de tabela. O Vitória tem campanha inferior à dos colorados diante da torcida. Se ocorrer o melhor cenário e a equipe de Ramón Díaz encarreirar três bons resultados, poderá se ver livre da disputa contra a degola.

Postulantes à Libertadores

Isso é ainda mais importante porque sua sequência final terá dois jogos no Beira-Rio e três fora. Haverá um confronto direto com o Ceará no Castelão, com o Santos em Porto Alegre, duas visitas contra postulantes à Libertadores, São Paulo e Vasco, e a despedida contra o Bragantino na capital gaúcha.

A pior sequência até a pausa da Data Fifa é a do Santos. Atual 16º, o clube do litoral paulista até começa bem, recebendo o Fortaleza, um dos piores visitantes do Brasileirão, com apenas sete pontos. Mas depois, enfrenta, fora de casa, Palmeiras e Flamengo. E ainda terá de cumprir jogo atrasado novamente contra o Palmeiras.

Além do Santos, o Bragantino precisa abrir os olhos. Por mais que tenha cinco pontos de folga sobre o Z-4, sua sequência inicial de novembro é difícil: começa fora de casa justamente contra o melhor mandante do Brasileirão, o Bahia, depois recebe o Corinthians, que vem de vitória longe de casa, e sai para jogar com o São Paulo.

Por ter se atrapalhado tanto no Brasileirão, cabe ao Inter agora fazer tantos cálculos, ver tantos jogos e secar tantos times.

Se tudo der certo, a situação pode ficar bem mais favorável em 10 dias. Ou virar definitivamente filme de terror.

Jogos até a Data Fifa

Bragantino — 12º lugar — 36 pontos

2/11 — Bahia (F)

5/11 — Corinthians (C)

8/11 — São Paulo (F)

Atlético-MG — 13º lugar — 36 pontos

2/11 — Inter (F)

5/11 — Bahia (C)

8/11 — Sport (F)

Ceará — 14º lugar — 35 pontos

29/10 — Fluminense (F)

2/11 — Fluminense (C)

6/11 — Fortaleza (C)

9/11 — Corinthians (F)

Inter — 15º lugar — 35 pontos

2/11 — Atlético-MG (C)

5/11 — Vitória (F)

8/11 — Bahia (C)

Santos — 16º lugar — 32 pontos

1/11 — Fortaleza (C)

6/11 — Palmeiras (F)

9/11 — Flamengo (F)

Vitória — 17º lugar — 31 pontos

1/11 — Cruzeiro (F)

5/11 — Inter (C)

9/11 — Botafogo (C)