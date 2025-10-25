Fluminense x Inter na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Inter perdeu para o Fluminense, no Maracanã, por 1 a 0, neste sábado (25). O dia só não foi terrível porque o Vitória, adversário direto na luta contra o rebaixamento, perdeu em casa para o Corinthians e manteve em quatro pontos a distância da equipe de Ramón Díaz para o Z-4. No final de semana que vem (dia 2), o Colorado encara Atlético-MG no Beira-Rio.
