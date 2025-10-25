Fluminense 1x0 Inter: veja o gol e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Inter perdeu para o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro. Na partida da 30ª rodada do Brasileirão, Samuel Xavier, no segundo tempo, fez o único gol da partida.

Depois de parar inúmeras vezes no goleiro Ivan, o Flu marcou aos 16 minutos da etapa final. O lateral-direito entrou na área e bateu de pé esquerdo, o goleiro colorado ainda raspou, mas não foi suficiente para evitar o gol.

Com o resultado, o Inter tem 35 pontos, quatro a mais do que o Vitória, primeiro time no Z-4. No próximo final de semana, o Colorado terá de vencer o Atlético-MG no Beira-Rio para tentar se distanciar da zona do rebaixamento. A partida será às 18h30min do próximo domingo (2).