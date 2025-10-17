Inter

Vazando
Notícia

Facilidade para concluir, adversários na área e falhas de goleiros: como o Inter levou 41 gols no Brasileirão

Defesa é a sexta pior da competição, e comissão técnica tenta estancar vazamento, não descartando, inclusive, a troca do goleiro

Rafael Diverio

