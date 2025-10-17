Facilidade para concluir, adversários na área e falhas de goleiros: como o Inter levou 41 gols no Brasileirão

Ivan, sendo observado por Anthoni em treinamento, pode receber chance na meta colorada. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Dono da sexta pior defesa do Brasileirão, o Inter tem uma missão clara para as últimas 11 partidas do ano: parar de levar tanto gol. Foram 41 nos 27 jogos da competição. Só os quatro integrantes do Z-4 (Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport) e o Bragantino foram mais vazados.

Para isso, Ramón e Emiliano Díaz não descartam mudanças no sistema. Inclusive no gol. As falhas de Anthoni contra o Mirassol evidenciaram a má fase do goleiro.

Uma situação semelhante à vivida por Rochet, que saiu do time para se recuperar de lesão. Enquanto tenta entender o porque de os dois goleiros estarem falhando, a comissão técnica pode promover o retorno de Ivan ao time.

O terceiro reserva só tem 45 minutos com a camisa colorada. Rompeu os ligamentos do joelho no primeiro tempo de sua estreia, contra o Avenida, em janeiro do ano passado. Saiu no intervalo e nunca mais voltou.

Sem exposição

Claro que Ramón e Emiliamo Díaz defenderam Anthoni, até para evitar exposição. Mas Emiliano não descartou a troca.

— Falar pontualmente de um jogador depois de uma derrota me parece uma covardia. Vamos analisar e veremos onde estão os erros. Falhamos todos.

Sobre Rochet, o auxiliar declarou:

— Tem dor no tornozelo e na mão. Tomara que volte o mais rápido possível.

Goleiros com culpa

Na análise de especialistas que preferiram se manter anônimos, 11 gols sofridos pelo Inter tiveram colaboração dos goleiros. Foram sete falhas de Anthoni e quatro de Rochet.

Mas para além deles, há outros erros bem evidentes. A facilidade para chegar à zona de conclusão. Dos 41 gols sofridos no Brasileirão, só três não tiveram conclusão de dentro da área.

Dos gols sofridos, os adversários armaram 20 jogadas pelos lados do campo e 15 pela região central do gramado. Cinco saíram depois de escanteios. Um foi de pênalti.

Contra o Sport, no final de semana, o Inter encontrará o pior ataque do Brasileirão. Oportunidade de ouro para a defesa tentar se reencontrar.

O sistema com três zagueiros deve ser mantido, mesmo que tenha sido desmanchado no segundo tempo do jogo contra o Mirassol. Vencer o lanterna do campeonato é fundamental para não ampliar a má fase e, talvez, transformá-la em crise.

Os 41 gols sofridos pelo Inter no Brasileirão

Origem da jogada

5 escanteio

1 pênalti

20 jogadas pelo lado

15 jogadas pelo centro

Local da conclusão

38 de dentro da área

3 de fora da área

Falhas do goleiro

7 Anthoni

4 Rochet