Facilidade para concluir, adversários na área e falhas de goleiros: como o Inter levou 41 gols no Brasileirão

Dono da sexta pior defesa do Brasileirão, o Inter tem uma missão clara para as últimas 11 partidas do ano: parar de levar tanto gol. Foram 41 nos 27 jogos da competição. Só os quatro integrantes do Z-4 (Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport) e o Bragantino foram mais vazados.
Para isso, Ramón e Emiliano Díaz não descartam mudanças no sistema. Inclusive no gol. As falhas de Anthoni contra o Mirassol evidenciaram a má fase do goleiro.
Uma situação semelhante à vivida por Rochet, que saiu do time para se recuperar de lesão. Enquanto tenta entender o porque de os dois goleiros estarem falhando, a comissão técnica pode promover o retorno de Ivan ao time.
O terceiro reserva só tem 45 minutos com a camisa colorada. Rompeu os ligamentos do joelho no primeiro tempo de sua estreia, contra o Avenida, em janeiro do ano passado. Saiu no intervalo e nunca mais voltou.
Sem exposição
Claro que Ramón e Emiliamo Díaz defenderam Anthoni, até para evitar exposição. Mas Emiliano não descartou a troca.
— Falar pontualmente de um jogador depois de uma derrota me parece uma covardia. Vamos analisar e veremos onde estão os erros. Falhamos todos.
Sobre Rochet, o auxiliar declarou:
— Tem dor no tornozelo e na mão. Tomara que volte o mais rápido possível.
Goleiros com culpa
Na análise de especialistas que preferiram se manter anônimos, 11 gols sofridos pelo Inter tiveram colaboração dos goleiros. Foram sete falhas de Anthoni e quatro de Rochet.
Mas para além deles, há outros erros bem evidentes. A facilidade para chegar à zona de conclusão. Dos 41 gols sofridos no Brasileirão, só três não tiveram conclusão de dentro da área.
Dos gols sofridos, os adversários armaram 20 jogadas pelos lados do campo e 15 pela região central do gramado. Cinco saíram depois de escanteios. Um foi de pênalti.
Contra o Sport, no final de semana, o Inter encontrará o pior ataque do Brasileirão. Oportunidade de ouro para a defesa tentar se reencontrar.
O sistema com três zagueiros deve ser mantido, mesmo que tenha sido desmanchado no segundo tempo do jogo contra o Mirassol. Vencer o lanterna do campeonato é fundamental para não ampliar a má fase e, talvez, transformá-la em crise.
Os 41 gols sofridos pelo Inter no Brasileirão
Origem da jogada
- 5 escanteio
- 1 pênalti
- 20 jogadas pelo lado
- 15 jogadas pelo centro
Local da conclusão
- 38 de dentro da área
- 3 de fora da área
Falhas do goleiro
- 7 Anthoni
- 4 Rochet
