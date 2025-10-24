Expulso em estreia pelo Inter, jovem da base se manifesta: “Vou aprender com o meu erro”

Alisson foi expulso em sua estreia. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Durou 26 minutos a estreia do lateral-esquerdo Alisson pelo time profissional do Inter. Na derrota para o Bahia, na última quarta-feira (22), em Salvador, o jovem de 17 anos entrou no intervalo da partida na vaga de Bernabei. O cartão vermelho recebido, no entanto, frustrou a estreia do atleta formado na base colorada.

Alisson foi expulso após uma entrada forte no adversário. Depois da revisão do lance no VAR, o árbitro não teve dúvidas e aplicou o cartão vermelho de forma direta.

Desculpas

O episódio motivou o jogador a se manifestar em suas redes sociais, reconhecendo o erro, mas também agradecendo pela oportunidade recebida.

— Muito feliz e grato pela minha estreia pelo clube do meu coração. Não foi do jeito que eu esperava, mas vou aprender com o meu erro. Sou grato aos meus companheiros e a toda a torcida colorada. Seguimos, meu Inter — escreveu Alisson em sua conta pessoal no Instagram.

Elogios

Mesmo suspenso, Alisson seguiu com a delegação do Inter de Salvador para o Rio de Janeiro, onde participa dos treinamentos preparatórios antes da partida contra o Fluminense. Internamente, o jovem vem recebendo elogios por sua conduta diária e da qualidade que apresenta nos jogos pela base.