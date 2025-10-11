Ex-líder de organizada do Inter é condenado por tentativa de homicídio dentro do Beira-Rio

Julgamento foi realizado nesta sexta-feira (10), em Porto Alegre. Eduarda Silva / TJRS/Divulgação

Nesta sexta-feira (10), o Tribunal do Júri da Capital condenou Jorge Roberto Gomes Martins, o Hierro, por tentativa de homicídio qualificado. O fato aconteceu no Estádio Beira-Rio, em 7 de dezembro de 2011, durante o jogo de despedida do ex-atacante Fabiano Souza.

Hierro era líder da Guarda Popular na época e tinha 40 anos no dia do crime. Ele também foi condenado por associação criminosa armada. A pena total foi fixada em 13 anos e 9 meses de reclusão, sem a possibilidade de recorrer da decisão em liberdade.

Também foram julgados outros dois réus, mas ambos foram absolvidos pelo Conselho de Sentença. O MPRS sustentou que os crimes foram cometidos por motivo torpe — ligado a disputas por espaço e benefícios dentro do clube — e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O julgamento durou quase 10h e foi realizado no Foro Central I de Porto Alegre. Seis testemunhas de acusação e defesa foram escutadas em plenário, a vítima realizou o depoimento, e os três réus foram interrogados.

Relembre o caso

Durante o jogo que marcou a despedida do ex-atacante, os homens atacaram ex-integrantes da torcida organizada com facas, canivetes e estiletes. A briga tinha como motivação disputas internas entre dois grupos de torcedores, segundo o Ministério Público.

Conforme apontou a denúncia, o ataque foi premeditado e dificultou a defesa das vítimas, que estavam desarmadas. Na ocasião, as câmeras de segurança do Inter registraram o fato e ajudaram na identificação dos envolvidos.