Ex-Inter tem fraturas nas costelas e é hospitalizado no Uruguai

Uruguaio está aposentado desde 2019. Emílio Pedroso / Agencia RBS

Ex-jogador do Inter, Diego Forlán foi hospitalizado no último domingo (19) ao fraturar as costelas em uma partida de veteranos no Uruguai. Aos 46 anos, o uruguaio disputava um torneio amador quando se chocou com um adversário e caiu bruscamente no gramado.

Conforme o jornal inglês "The Sun", o impacto causou em Forlán um colapso parcial no pulmão (pneumotórax), o que o obrigou a receber atendimento imediato.

Ele foi encaminhado para um hospital em Montevidéu. O quadro médico do uruguaio é considerado estável.

O incidente ocorreu em uma partida entre Old Boys e Old Christians, válida pela liga de veteranos acima de 40 anos. Forlán encerrou a carreira profissional em 2019. Ele atuou pelo Inter entre 2012 e 2014.