Ex-Inter marca em amistoso contra os Estados Unidos 

O ex-Inter Enner Valencia voltou a brilhar na seleção do Equador. Em amistoso contra os Estados Unidos, nesta sexta-feira (10), em Austin, no Texas, o centroavante abriu o placar e chegou a 48 gols com a camisa equatoriana.
O gol saiu aos 24 minutos. O centroavante recebeu o passe preciso de John Yeboah na saída do círculo central e saiu em velocidade para a área. Driblou o marcador e chutou cruzado, sem chance para o goleiro. Folarin Balogun marcou o gol do empate norte-americano.
Ele deixou o campo aos 29 minutos do segundo tempo. Segundo o site de estatísticas esportivas Sofascore, Valencia ainda teve um impedimento marcado, três recuperações de bola, 7 de 10 passes certos e um desarme. Com base nos dados, o portal atribuiu nota 6,8 à atuação.
Enner Valencia se despediu do Inter em setembro, após pouco mais de dois anos em Porto Alegre. Ele foi liberado sem custos ao Pachuca, do México. Entre lesões e críticas pelo baixo rendimento em campo, o equatoriano deixou a torcida colorada com um gosto amargo pela passagem abaixo das expectativas.
O Equador volta a campo na terça-feira (14), às 23h30min, em amistoso contra o México, no Akron Stadium, em Zapopan.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.