Estrangeiros voltam, zagueiro se recupera e Inter adia definição sobre goleiro titular contra o Sport

Juninho pode voltar ao time, após lesão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A volta do Inter aos treinamentos após perder para o Mirassol ocorreu na tarde desta quinta-feira (16), no CT Parque Gigante. As principais novidades foram as voltas dos estrangeiros das seleções e a recuperação física de zagueiro.

A atividade ocorreu com os portões fechados. Nas poucas imagens divulgadas pelo clube, o zagueiro Juninho, que foi baixa na partida desta semana por lesão muscular no adutor da coxa esquerda, treinou normalmente e pode ser um retorno ao sistema defensivo.

Outras novidades foram as voltas do paraguaio Alan Benítez e dos colombianos Borré e Carbonero. O trio esteve à serviço das respectivas seleções na data Fifa. Eles tiveram uma carga reduzida em virtude das viagens longas para Porto Alegre.

Definições de esquema e goleiro

A sessão contou quase que exclusivamente com a participação de reservas. Os principais jogadores focaram na recuperação física.

A tendência é que o esquema com três zagueiros seja mantido por Ramón Días. E, em relação, à definição do goleiro titular, após as falhas contra o Mirassol, Anthoni pode perder espaço para Ivan.

As escolhas serão anunciadas nos últimos treinos antes da partida contra o lanterna da competição, no domingo (19), às 18h30min, no Beira-Rio.