Erros antigos e medo do Z-4 do Brasileirão: como o Inter fica após a derrota para o Mirassol

Dupla de comandantes colorados terá trabalho até domingo Valéria Possamai / Agência RBS

A derrota para o Mirassol por 3 a 1 devolveu ao Inter a sensação de incerteza para os últimos meses do ano. Ainda na parte de baixo da tabela do Brasileirão, a equipe de Ramón Díaz não embala na competição, faz contas e fala até em "decisão" no domingo (19), quando enfrentará o lanterna Sport, virtualmente rebaixado. O campeonato colorado ainda é de riscos.

A situação só não é pior porque os times do Z-4 seguem perdendo. O Fortaleza, por exemplo, foi derrotado para o Vasco (que tinha 10 em campo). Nesta quinta (16), os colorados secam Vitória (no clássico Ba-Vi, em casa) e o Juventude (que visita o Fluminense).

No melhor cenário, terminam a rodada sete pontos acima do rebaixamento. No pior, quatro, mas com um jogo a menos do que o Vitória.

Por isso, ninguém planeja qualquer ascensão ou algo melhor. Por enquanto, só dá para olhar para baixo.

— Nosso objetivo é jogo a jogo. Sabemos que o Inter não pode estar nessa situação — resumiu Emiliano Díaz, auxiliar técnico de Ramón, na entrevista coletiva após a derrota em Mirassol.

Futebol previsível

A noite no interior paulista trouxe alguns regressos. Era previsível que o ataque não funcionaria com Óscar Romero sendo o escolhido para formar dupla com Vitinho. E depois de não dar certo, a troca do intervalo devolveu a formação antiga, o 4-4-2, que deixa os laterais expostos. E foi nesse modelo que o time levou o terceiro gol.

— Mantivemos a ideia de jogar com três defensores, que tiveram um rendimento realmente muito bom na partida passada. E agora nos surpreendeu, com muitos erros pontuais. Pudemos trabalhar toda a semana, e se viu um time que não foi intenso, superado pelo Mirassol. Nos superaram em todos os sentidos, seja no tático, na pressão, na dinâmica. Nos custou muito, e seguramente isso nós temos que rever e analisar bem para o domingo que vem — comentou Ramón Díaz.

O fato é que, contra o Sport, o Inter terá de repetir o que fez contra o Botafogo. Tentar recuperar aquela força demonstrada há duas semanas.

— Não pode ter um contraste tão grande assim. Acho que agora é analisar, reconhecer que não fomos no nosso melhor nível e ter humildade para trabalhar, para dar mais, um algo a mais — resumiu Alan Patrick.

O jogo contra o Sport está marcado para 18h30min, no Beira-Rio.