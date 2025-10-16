Inter

Erros antigos e medo do Z-4 do Brasileirão: como o Inter fica após a derrota para o Mirassol

Time de Ramón Díaz levou 3 a 1 no interior paulista e segue na 15ª posição

Rafael Diverio

