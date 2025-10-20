Emiliano Díaz valoriza exibição de Borré em vitória do Inter sobre o Sport: "Quase fez um jogo perfeito. É de seleção"

Borré voltou a marcar após mais de dois meses. Renan Mattos / Agencia RBS

Borré não marcava um gol desde 17 de agosto. Foram mais de dois meses até desencantar e num momento importante para o Inter. O colombiano fez o primeiro gol da vitória colorada, por 2 a 0, sobre o Sport, no domingo (19).

O atacante voltou ao time titular, visto que foi ausência na última partida por conta da data Fifa. Foi convocado mais uma vez pela seleção colombiana e não conseguiu retornar a tempo da partida contra o Mirassol.

Diante do Sport, no entanto, ele formou o trio ofensivo ao lado de Carbonero e Vitinho. Alan Patrick foi ausência por questão física, mas o Emiliano Díaz — auxiliar técnico e filho de Ramón — valorizou a dinâmica que Borré deu ao ataque colorado.

— Nós sabemos que o Alan é uma peça muito importante para nós e para o time, mas o Borré é um jogador de seleção, nós sempre falamos dele em todos os times que estivemos e sempre quisemos levar ele. Graças a Deus temos um elenco competitivo e estamos tranquilos. Nós sabíamos que o Rafa ia fazer um grande jogo, pois ele tem a característica e o conhecemos muito bem — elogiou.

Além do gol, Borré quase marcou o segundo na reta final do jogo. A partida dá confiança ao jogador e à comissão técnica do Inter.

— Ele quase fez um jogo perfeito. Podia ter feito no final, mas acho que errou porque estava cansado. Fez um jogo muito correto e estamos muito felizes por ele, porque ele merece e é um cara que pode nos pode ajudar muito — concluiu.

Borré e o Inter voltarão a jogar no próximo sábado (25) contra o Fluminense. A partida será no Maracanã e pode afastar de vez o Colorado da zona de rebaixamento. Atualmente, o clube está sete pontos na frente do Vitória, primeira equipe dentro do Z-4.

Veja a coletiva dos Díaz