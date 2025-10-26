Emiliano Díaz ressalta importância de jogo do Inter contra o Atlético-MG: "Teremos uma final"

Auxiliar falou após a partida no Rio de Janeiro. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A cada jogo sem vitória do Inter no Brasileirão, o próximo confronto se torna ainda mais importante. A derrota para o Fluminense por 1 a 0, no sábado (25), mantém o Colorado próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Com 35 pontos, o time de Ramón e Emiliano Díaz tem apenas quatro de vantagem para o Vitória, primeiro dentro do Z-4, que também perdeu na rodada.

Auxiliar técnico do time, Emiliano admitiu a importância do confronto contra o Atlético-MG, no próximo domingo (2), no Beira-Rio.

— Nesses 30 dias, já fizemos grandes jogos, outros nem tão bons. O grupo te dá ânimo, esperança e vamos ter que brigar até o último momento. Teremos uma final no domingo, temos que botar a cara e dar felicidade ao torcedor — pontuou.

O filho de Ramón Díaz também ressaltou a atuação ruim do Inter no primeiro tempo no Maracanã.

— Acho que o primeiro tempo foi uma das piores atuações que fizemos. Nunca prometemos nada ao torcedor, desde o primeiro dia. Estamos em time grande e temos a obrigação de ganhar. Damos a vida a cada jogo. O time não se recuperou (fisicamente) e fomos superados. Temos a obrigação de ganhar em casa.

Confira a íntegra da coletiva de Ramón Díaz