Emiliano Díaz ressalta ajustes que serão feitos durante a Data Fifa, mas reforça ideia já assimilada:  "Intensidade não se negocia"

Ramón Díaz e Emiliano disputaram apenas o terceiro jogo no comando do clube. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Se o torcedor colorado estava desanimado, a vitória sobre o Botafogo, pela 27ª rodada do Brasileirão, deu um ânimo para quem acompanhou a partida. O 2 a 0 foi construído com domínio colorado durante os 90 minutos, fato que motivou elogios à comissão técnica liderada por Ramón Díaz.

Na entrevista coletiva após o confronto, o auxiliar Emiliano Díaz trouxe um ponto que ele considera essencial nas equipes que trabalha e que conseguiu sentir no Inter nesta última partida: a intensidade.

— É um DNA nosso, que lá dentro é guerra. Em qualquer jogo que você joga, em qualquer competência que você joga, vivemos assim, e a intensidade não se negocia. Podemos negociar jogar mal, podemos negociar errar passes, mas correr e brigar, conosco não se negocia. É de sempre, dos 14 anos que estamos juntos. Temos qualidade para jogar melhor, mas essa entrega e essa vontade de brigar é um DNA nosso, de sempre — destacou o auxiliar.

Tanto ele quanto Ramón Díaz foram questionados sobre a pressão que o time enfrentava em função das últimas atuações. A dupla lembrou que um clube grande como o Inter também enfrenta essas fases e a cobrança acaba sendo normal.

Agora, o time terá 11 dias sem jogos em função da Data Fifa. Até lá, a ideia da comissão técnica é aproveitar o período para fazer alguns ajustes, como também fortalecer a parte física e tática do elenco.

— Vamos ajustar um pouco a parte dos duelos, da parte física também, que vem de muitos jogos. Então, acho que depois temos uma parada a mais. Mas sempre nós tentamos dar esses ajustes que você, quando joga, tem jogos tão seguidos, não pode fazer. Ajustar tanto no físico, mas temos que trabalhar o tático também. Acho que para chegar a este momento, tem que trabalhar em todos os aspectos. Vamos dar muita ênfase tanto no físico como no tático — confirmou Emiliano Díaz.

O Inter volta a jogar apenas no dia 15 deste mês, contra o Mirassol, fora de casa, às 20h.