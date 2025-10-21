Em fim de contrato, Bruno Henrique deixa em aberto possível permanência no Inter

Bruno Henrique marcou um dos gols da vitória sobre o Sport, na última rodada do Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Enquanto busca confirmar a permanência no Brasileirão de 2026, a direção colorada já planeja o próximo ano. Avalia o grupo de jogadores para definir quem fica, quem será negociado e quais peças necessita buscar no mercado. Entre os jogadores que precisam definir o futuro está Bruno Henrique.

O volante tem vínculo com o Inter até o fim do ano. Caso quisesse, já poderia assinar pré-contrato com qualquer equipe para deixar o Beira-Rio sem custos em 1º de janeiro.

O camisa 8 se mostra adaptado a Porto Alegre. Mesmo que tenha oscilado na temporada como os companheiros e sofrido contestações de parte da torcida, se sente feliz no Inter. Porém, deixa a decisão aos dirigentes e ao representante.

— Esta situação deixo com meu empresário. Meu foco é trabalhar e fazer o meu melhor. Veremos. Gosto muito do Inter. Fui muito bem recebido, adoro o clube e a cidade, mas deixo com meu empresário. Se for procurado, sem dúvida (ficaria) — disse.

Disputa no time titular

O jogador de 36 anos confirmou a vitória por 2 a 0 sobre o Sport no domingo. Entrou aos 20 da etapa final e, três minutos depois, recebeu cruzamento de Carbonero e marcou o segundo gol da partida.

O gol foi o terceiro na temporada. Ainda contribuiu com duas assistências em 41 jogos disputados.

Atualmente, Bruno Henrique disputa posição com Bruno Gomes, Luis Otávio, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Ronaldo e Richard. Ele tenta convencer Ramón Díaz que merece mais oportunidades.