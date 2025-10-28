Em busca de soluções no Inter, Ramón Díaz varia até três esquemas táticos no mesmo jogo 

Inter voltou aos treinos visando enfrentamento com o Atlético-MG no domingo (2). Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Se tem algo que Ramón e Emiliano Díaz não temem é mexer no time. Há um mês no Inter, os dois já promoveram mudanças no gol, no ataque, no meio e, é claro, na formação tática. Muitas vezes, inclusive, no mesmo jogo.

Como o que ocorreu no sábado (25), contra o Fluminense. Em pouco mais de 90 minutos, foram três esquemas. É a tentativa de encontrar soluções na parte final de uma temporada acidentada e com claros problemas de formação de grupo.

No Maracanã, o Inter começou a tarde no 4-3-1-2. Teve uma linha bem definida com Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Victor Gabriel, escudados por um tripé com Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Henrique. À frente deles, Alan Patrick foi o armador. A dupla de ataque contou com Carbonero e Vitinho.

Como o Inter penou na etapa inicial, os Díaz mexeram em nomes e no esquema. Voltaram ao 3-5-2 de rodadas anteriores. A equipe retornou do vestiário com Clayton Sampaio, Mercado e Juninho na zaga, Alan Benítez na ala direita, Vitinho na ala esquerda, Luis Otávio, Bruno Gomes e Alan Patrick no meio, Carbonero e Borré no ataque.

Depois de levar o gol, as últimas trocas mudaram a equipe para o 4-3-3. Alan Benítez, Clayton, Juninho e Pablo na defesa, Luis Otávio, Ronaldo e Alan Patrick no meio, Vitinho, Carbonero e Borré no ataque.

O coringa

As tantas mudanças tiveram Vitinho como balizador. Ele começou como atacante à moda anos 1990, com movimentação e entrada na área, inclusive perdeu uma chance claríssima. Depois, foi ala pela esquerda. E por fim, acabou como ponta-direita.

Claro que trocar tantas vezes de esquema não é o ideal. E possivelmente nem o que a comissão gostaria. Mas não dá para ser surpreendido por isso. Faz parte do pacote dos Díaz esse tanto de alteração, especialmente durante o jogo.

No Corinthians, último trabalho no Brasil antes do Inter, Ramón e Emiliano alternavam o modelo diversas vezes, inclusive pelas mesmas razões que o fazem agora: carência de jogadores.

Tendência para domingo

Para o jogo de domingo (2) contra o Atlético-MG, fundamental para o Inter na luta contra o Z-4, a tendência é o retorno do 3-5-2. Especialmente porque haverá a volta de Bernabei, que, indiretamente, é o responsável pela implementação do esquema.

Por ser muito ofensivo e ter problemas na marcação, o argentino obriga a ter uma cobertura fixa. Além disso, foi nesse desenho que o time conseguiu as duas vitórias em casa nas duas últimas partidas.

O treino desta terça-feira (28) deverá adiantar essa tendência. E, também, começar a ensaiar as alternativas.