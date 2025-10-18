Em busca de alívio na tabela do Brasileirão, Inter recebe o lanterna Sport no Beira-Rio

Clube espera o apoio da torcida para jogo contra o Sport. Camila Hermes / Agencia RBS

Foi o auxiliar técnico Emiliano Díaz que deu o nome para Inter x Sport, 18h30min deste domingo, no Beira-Rio: "Final". É a 29ª rodada do Brasileirão, mas os colorados se colocaram em uma posição que o duelo com o lanterna é de muita competição, faltando 10 jogos (há um atrasado) para o encerramento do campeonato é uma decisão. Para evitar riscos no último quarto do torneio, não dá para sair de campo sem os três pontos.

Como tem todo um aspecto de final, a comissão técnica faz mistério na escalação. E são muitos. A começar pelo goleiro. As falhas de Anthoni na última partida tendem a levá-lo para o banco, possibilitando que Ivan seja o titular após um ano e nove meses de ausência. Ele tem apenas 45 minutos com a camisa colorada, lesionou-se gravemente logo em sua estreia, em janeiro de 2024. Neste sábado (18), treinou como titular.

Na defesa, Victor Gabriel, por questão contratual, é ausência. A manutenção de um trio na zaga deve ser feita com Vitão, Juninho e Clayton Sampaio (Mercado deve ser poupado).

No meio-campo, Bruno Gomes deve ganhar a disputa com Alan Rodríguez pela vaga de Bruno Henrique. Thiago Maia será o outro volante.

Na frente, Carbonero volta após o período na seleção colombiana. Ele estará entre os titulares. Borré também retornou e deve herdar a vaga de Alan Patrick (com dores musculares, deve ser poupado).

Mobilização para fugir do perigo do Z-4

A gravidade da situação faz a direção não só manter como ampliar a promoção de ingressos em busca de torcedores que ajudem a equipe a terminar o ano da melhor forma possível. Sócios de todas as modalidades terão acesso livre ao Beira-Rio. Os associados carteira vermelha podem levar um acompanhante sem custos. As demais categorias têm direito a um convidado por R$ 20. E para não-sócios, os ingressos também custam R$ 20 nos portões 2, 3 e 7, R$ 40 nos portões 4, 6 e 8 e R$ 70 nos setores de área livre na arquibancada superior.

Como chega o Sport

O adversário vive uma crise eterna no Brasileirão. O Sport só ganhou duas partidas (uma como visitante, coincidentemente em Porto Alegre, contra o Grêmio). Com 17 pontos, está virtualmente rebaixado. O clube enfrenta problemas de indisciplina com alguns jogadores e convive com salários atrasados.

Cenários com vitória e derrota para o Sport

Vencer é fundamental para o Inter respirar aliviado. No melhor cenário, livra sete pontos do Vitória, o primeiro do Z-4, e terá um jogo a menos (a ser cumprido contra o Bahia na quarta-feira). Pode até terminar a rodada na 13ª posição. No pior, fica a um ponto do Vitória e terá pela frente um confronto direto no Barradão para se salvar.

Na matemática atual, 39 pontos devem ser suficientes para livrar do rebaixamento. O número pode variar, é claro, com o desempenho dos times de baixo. Se for mantido isso, bastam sete pontos para o Inter. Mas o cálculo mais seguro prevê que quatro vitórias garantem a Série A. Independentemente do número, ganhar do lanterna é inegociável.