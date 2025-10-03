Em alusão ao Outubro Rosa, Inter anuncia promoção de ingressos para mulheres no jogo contra o Botafogo

Jeff Botega / Agencia RBS

Em ação alusiva ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama, o Inter anunciou uma promoção para as torcedoras coloradas na partida contra o Botafogo, neste sábado (4), no Beira-Rio.

As sócias que estiverem em dia poderão levar duas acompanhantes sem custo. As associadas já têm a gratuidade assegurada devido à promoção para sócios em geral, anunciada após o empate em 1 a 1 contra o Corinthians na quarta-feira (1º).

A promoção, válida de acordo com a disponibilidade, é aplicada às modalidades que fazem check-in e compram ingresso para as áreas livres nas categorias Sócia Colorada, Patrimonial Clube, Campeã Do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia Do Povo, Coloradinha, Torcida Organizada e Parque Gigante.

D'Alessandro convoca o apoio da torcida

Ídolo e dirigente colorado, D’Alessandro se emocionou em pronunciamento após a partida contra o Corinthians. Em seu discurso, deu razão à chateação da torcida, mas convocou-a para o Inter "voltar a ter força":

— É um momento complicado, esportivamente falando. Acreditamos que com a ajuda do torcedor podemos voltar a ter confiança, voltar a ter força. O Inter sem o torcedor perde muito. Não estou criticado os torcedores. Sempre que precisamos eles estiveram presentes. Quando tiveram que cobrar, cobraram. Mas é um pedido que eu senti a necessidade de fazer, é um sentimento que tenho, de estar juntos num momento importante do clube.

Contra o Corinthians, o Beira-Rio registrou um publico de 12.825 torcedores. Um número bem abaixo do projetado pelo clube, mesmo com promoção de ingressos.

Outros benefícios para Inter x Botafogo

Sócios adimplentes das modalidades que fazem check-in e compram ingresso nas categorias Sócio Colorado, Patrimonial Clube e Parque Gigante podem adquirir sua entrada a custo zero.

Além disso, o clube estendeu benefícios para que os sócios da modalidade Carteira Vermelha tenham um ingresso gratuito para seu acompanhante.

Quem pertence as modalidades Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo também têm seu ingresso gratuito, e podem adquirir uma entrada para um acompanhante por R$ 50.